E3 2019: 'Just Dance' celebra su décimo aniversario con 'Just Dance 2020' [VIDEO]

En el marco del E3 2019, Ubisoft anunció que 'Just Dance 2020' saldrá a la venta desde el próximo 5 de noviembre de este año para Nintendo Switch, PS4, PS4 Pro, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X y Stadia.

Con motivo de esto, la compañía francesa anunció que 'Just Dance 2020' llegará con nuevos y emocionantes contenidos como cuarenta nuevas canciones, una colección digital de stickers, el retorno del modo de juego cooperativo, y mucho más.

Además, Ubisoft reveló las primeras canciones:



● 'God Is a Woman' – Ariana Grande.

● 'Skibidi' – Little Big.

● 'Vodovorot' – XS Project.

● 'Bangarang' – Skrillex Ft. Sirah.

● 'Con Calma' - Daddy Yankee Ft. Snow.

● 'Bad Boy' - Riton & Kah-Lo.

● 'High Hopes' – Panic! At The Disco.

● 'Kill This Love' – BLACKPINK.

● 'Sushi - Merk' & Kremont.

● 'I Like It' - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin.

● 'Policeman' - Eva Simons Ft. Konshens.

● 'Rain Over Me' - Pitbull Ft. Marc Anthony.

Como plus a esto, Ubisoft indicó que los jugadores podrán seguir disfrutando de las características clásicas que ofrece la franquicia, como lo son 'Sweat Mode', 'Kids Mode' y 'Just Dance Unlimited'.

