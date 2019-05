Conoce los planes de Nintendo para el E3 2019

Estando ya a poco del inicio del E3, Nintendo , una de las primeras compañías en confirmar su presencia, ha revelado sus planes con relación a todos los eventos que desarrollará.

Por un lado, tenemos el 'Nintendo Direct', el cual se desarrollará el 11 de junio a las 11:00 AM (hora Perú). Como viene siendo ya habitual, podremos seguirlo desde el canal oficial de Nintendo en YouTube. Del mismo modo, entre el 11 al 13 de junio, se estarán revelando diversos títulos para la Nintendo Switch con la participación de desarrolladores y personal de 'Nintendo Treehouse'.

El 8 de junio, a la 1:00 PM (hora Perú), se estará desarrollando el 'Battle of the best' en el teatro del Ace Hotel en Los Ángeles. Evento el cual consiste en una serie de torneo o competencias de 'Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019' y 'Splatoon 2 World Championship 2019'. Estos torneos reúnen a equipos de diversos países como Japón, Europa, Estados Unidos y Australia/Nueva Zelanda. Este evento se transmitirá en vivo en el canal de Nintendo.

El E3 2019 se desarrollará entre el 11 y 13 de junio en Los Ángeles, California.