E3 2019: Bethesda anunció fechas y nuevos títulos en su conferencia [VIDEOS]

Otra de las compañías que desarrolló su evento propio previo al inicio del E3 2019 fue Bethesda. Durante este, la compañía americana mostró diversos títulos y sorpresas. Aquí les traemos un resumen de lo más importante que se vio durante esta presentación.

'Ghostwire: Tokyo'

En los últimos días se especuló acerca de la presencia de Shinji Mikami ('Resident Evil 4', 'The Evil Within') en el E3 2019. Ya al confirmarse esto en sus redes sociales, todo indicada que presentaría un nuevo título. Y así fue, ya que al subir al escenario en la conferencia de Bethesda presentó 'GhostWire: Tokyo'.

'Ghostwire: Tokyo', es un videojuego de acción y terror, en el que deberemos hacer frente a fenómenos paranormales en la ciudad de Tokio. Sobre su lanzamiento no se han revelado mayores detalles, por lo que podremos esperarlo hasta el 2020.

'Doom Eternal'

Bethesda tenía entre manos algo muy especial para este título. Y es que todos los fans estaban a la espera de un nuevo video de este título. Pues bien, Bethesda no solo mostró esto sino que además reveló la fecha de lanzamiento del mismo: 22 de noviembre para PS4, Xbox One, PC y Stadia.

Sobre el material mostrado, realmente luce increíble lo frenético que será al momento de poder jugarlo, con más armas y nuevas formas de eliminar a los demonios. Además, el modo multijugador recibirá una nueva modalidad, en la que los gamers deberán controlar a demonios para hacer frente a otro gamer quien asumirá el rol de un marino. Y como plus a todo esto, se reveló una espectacular edición de colección que ningún fan se la puede perder.

'Wolfenstein: Youngblood'

Otro de los platos fuertes de Bethesda. Y es que la franquicia de 'Wolfenstein' es un clásico de clásicos entre los fans. A esto, Bethesda reveló la fecha de lanzamiento del título: 26 de julio, fecha en que llegará para todas las consolas y PC.

'Deathloop'

Sobre este título desarrollado por Arkane Studios, es un videojuego con un estilo y atmósfera 'cyberpunk', en el que nos llevarán a la isla sin ley de 'Blackreef' en una lucha eterna entre dos asesinos de gran nivel. Además, podremos explorar diversos niveles y entornos con una gran acabado. Pero eso no será todo, ya que además deberemos dar caza a otros objetivos.

'The Elder Scrolls Online'

La nueva expansión de 'The Elder Scrolls Online' titulada 'Elsweyr' ya se encuentra disponible hace ya unos días. Pero a esto, se anunció la llegada de nuevo contenido, en el que deberemos dar caza a dragones. Sobre esto, se presentó un tráiler cinemático en el que los dragones han emergido de 'Halls of Colossus' para incinerar todo a su paso en 'Tamriel'. Aquí, deberemos aliarnos con otros gamers para hacerles frente. Además, se anunció que los próximos contenidos descargables de 'Scalebreaker' y 'Dragonhold' llegarán este año.

'Rage 2'

Recientemente lanzado, 'Rage 2' tendrá en breve una expansión llamada 'The Rise of the Ghosts'. Este nuevo contenido, llegará con una nueva historia, nueva facción enemiga, nuevas zonas que podremos explorar además de armas de gran poder.