E3 2019: Bandai Namco anuncia de forma oficial tres nuevos títulos [VIDEOS]

Estando ya a puertas del E3 2019 , la compañía japonesa Bandai Namco anunció tres nuevos videojuegos: 'Tales of Arise', 'Dragon Ball Z: Kakarot' y 'Elden Ring'.

'Tales of Arise'

Es el nuevo juego de rol de la franquicia que llegará el próximo año a PS4, Xbox One y PC. La trama de se desarrollará en un sistema solar que contiene dos planetas vecinos, 'Dahna' y 'Rena'. Aquí, los habitantes de 'Dahna' siempre han rendido reverencia a los de 'Rena', un planeta que pueden ver claramente en su cielo, como una tierra de los justos y divinos, aunque la verdad es totalmente distinta.

Además, 'Tales of Arise' narrará las aventuras de dos personajes, nacidos en mundos diferentes, cada uno de los cuales anhela cambiar su destino y crear un nuevo futuro para ellos y quizás para su gente. Con un reparto original de personajes, una trama dramática, combates dinámicos, entornos impresionantes, 'Tales of Arise' marca un nuevo comienzo para la famosa franquicia de rol.

'Dragon Ball Z: Kakarot'

Otro de los títulos que Bandai Namco ha presentado es 'Dragon Ball Z: Kakarot' previamente conocido como 'Dragon Ball Z: Project Z'. Es un nuevo videojuego de rol y acción basado en la franquicia de 'Gokú', el cual cuenta la legendaria historia de 'Dragon Ball Z', llevando a los jugadores a una aventura inolvidable para experimentar batallas y misiones desafiantes mientras nos preparamos para proteger a la tierra de temibles villanos.

Además, 'Dragon Ball Z: Kakarot' presentará resoluciones a grandes preguntas sin respuesta de la historia de 'Dragon Ball Z' a través de misiones secundarias; contará con voces en inglés y japonés junto con subtítulos en español neutro y portugués brasilero y llegará a nuestro país para inicios del 2020 en PS4, Xbox One y PC.

'Elden Ring'

Otro de los títulos anunciados por parte de la compañía nipona es 'Elden Ring'. Un videojuego de rol y acción desarrollado por FromSoftware, bajo la dirección de Hidetaka Miyazaki para Xbox One, PlayStation 4, y PC.

'Elden Ring' es el juego más grande hasta la fecha de FromSoftware y está ambientado en un reino en expansión con una historia rica y sangrienta, creada por Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin, autor de la serie de fantasía del The New York Times, 'Canción de hielo y fuego'. Se espera que 'Elden Ring' llegue a nuestra región para Xbox One, PlayStation 4, y PC a través de Steam.