Hablar de ‘Dying Light’ es importante dentro del mundo de los zombies. Techland es una compañía que ha tenido un peculiar gusto por estos personajes y desde lo visto en ‘Dead Island’ y el mismo ‘Dying Light’, la desarrolladora ha mostrado una evolución que debe ser reflejada en su próximo lanzamiento, ‘Dying Light 2: Stay Human’.

Que sea un título esperado por la comunidad no es de extrañar y más aún con todo el contenido compartido que no hacía más que aumentar las expectativas. El juego original fue un título muy interesante porque introducía un ciclo ‘dia/noche’ donde se mostraba realmente por qué los zombies eran enemigos de temer. Si bien ‘Dying Light 2: Stay Human’ aparece en el final de la generación de PlayStation 4 y Xbox One, es muy emocionante ver lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías.

En diversos momentos tendremos que tomar decisiones, las cuales afectarán el desarrollo de la trama.

PREVIO

El juego se aleja de lo visto en la ciudad de ‘Harran’ y nos pone en ‘Villedor’, una metrópolis que ha sido contenida para evitar el nuevo brote zombie y dejando a los habitantes a su propia suerte. Aquí aparece nuestro nuevo protagonista ‘Aiden’, que al igual que en el juego anterior, debe mezclarse entre dos bandos de personajes, pero ahora con mucho menos interés.

El personaje de ‘Marcus Crane’ era muy interesante no solo por la relación que construye con los personajes, sino por su motivación principal: encontrar a un traidor y recuperar una investigación que revelaba una conspiración relacionada al uso del virus. Si bien era una historia no tan novedosa, lograba engancharte y se desarrollaba con buen ritmo. Lamentablemente, esta sencilla premisa se mantiene pero con un ritmo no tan bueno y con varios defectos. ‘Aiden’ tiene una motivación válida, pero es sencilla y si bien se resuelve de una manera interesante, no es tan contundente como la de su predecesora ya que se sigue con poco interés.

Los enemigos siempre tratarán de hacernos frente de diversas maneras.

PARKOUR

A nivel jugable, ‘Dying Light 2: Stay Human’ no muestra una evolución, pero si pule muchos aspectos del juego original y la construcción de la ciudad (sumado a las ventajas por nivel) hacen que recorrerla sea muy divertido e interesante. Cada atajo, saliente y obstáculo está colocado de forma coherente y si se utilizan de forma correcta. Siendo el parkour lo más importante en la franquicia ‘Dying Light’, ha logrado posicionarse como un dinámica divertida y fundamental en el esquema jugable, por lo que ahora dominarlo es algo vital para sobrevivir en esta nueva ciudad.

Lamentablemente, la progresión ha sufrido muchos cambios y eso afecta en la jugabilidad. Ya no tenemos tres árboles de habilidades para desarrollar, se mantiene el crecimiento mediante las batallas y el uso del parkour, pero se pierde el árbol de ‘superviviente’. Muchas habilidades están mezcladas, otras inexistentes pero te invitan a que pienses mejor la distribución de tus puntos.

Un detalle que se ha agregado y que limita un poco al personaje es la inmunidad. Este valor aumenta mediante subamos las estadísticas de vitalidad o resistencia de nuestro personaje y está representado por un contador. En lugares oscuros, fuera de las luces UV, este medidor va a descender y si te encuentras con algún elemento tóxico, solo resistiras unos segundos antes de morir, ya que se agotará casi al instante. Se entiende que esta mecánica se utiliza para equilibrar la progresión en la noche pero que también se reduzca en lugares oscuros hace que en muchas ocasiones tienes que apurarte en terminar un segmento antes de morir.

El mundo de Dying Light 2 será basto y promete muchas horas de exploración.

Al caer la noche, como es clásico en el juego, aparecen diversos tipos de muertes que van a complicar tu labor y ahora hay una manera más medida de revisar el peligro gracias a un contador de alerta. Si llegamos al máximo, todos los zombies nos perseguirán y ni la altura será un lugar seguro. Generalmente, la noche es muy tranquila, hasta que sucede esto.

El combate es muy satisfactorio y ha sido mejorado gracias a que las armas están mejor balanceadas. Si bien no es posible repararlas, llega un punto donde estás tan a tope de armas que las demás las dejas tiradas. Esto invita a que puedas luchar sin tantos limitantes, aunque la resistencia de muchas armas es muy pobre. El sigilo también aumenta posibilidades a la hora de eliminar enemigos, pero si bien no es un sistema profundo, mejor que sobre. En conclusión, el sistema tiene muchos claroscuros que llegan a ser muy vistosos y contundentes.

Podremos encontrar enemigos en diversos lugares y zonas.

VARIEDAD

El juego tiene mucho contenido y completarlo en su totalidad va a ayudar a que nuestro personaje sea mucho más fuerte, ya que encontraremos equipo para este y potenciadores para aumentar su salud o resistencia. Por otro lado, es muy interesante el sistema de equipos ya que puedes armar diferentes combinaciones en base a tu estilo de juego. No solo es equiparse con las mejores cosas, ya que cada objeto aumenta estadísticas específicas para un modo de juego: daño cercano, a distancia, menos daño recibido y están enfocadas a una clase. Esto no se explica de forma correcta y se aprende sobre la marca, cuando puede ser uno de los elementos fundamentales enfocados al multijugador.

‘Dying Light 2: Stay Human’ tiene ese nombre por una razón específica. Las relaciones con los personajes son el verdadero motor del juego y te das cuenta que en tiempos difíciles, el ser humano es el mayor enemigo y por esas complicaciones, muchos pierden la humanidad. ‘Aiden’ es un personaje carismático que debe decidir el destino de otros y si bien ninguna decisión sea difícil de tomar, es fácil observar la decadencia del ser humano. ‘Stay Human’ más que un subtítulo, es una norma en el mundo del juego y aunque no es el primer título en mostrarnos esta premisa (y tampoco será el último) hay juegos que lo retratan de mejor manera.

El estilo de juego cambiará al pasar del día a la noche.

Técnicamente el juego se ve bien. En PlayStation 5 (plataforma donde se probó) tiene 3 modos: ‘calidad’, ‘rendimiento’ y ‘resolución’. ‘Dying Light 2′ se disfruta mucho a sesenta cuadros por segundo y volver a los treinta, ya sea por mayor resolución o probar el Ray Tracing no es un negocio para nadie. Quizás se podría hacer algo similar con ‘Spiderman Miles Morales’ donde mediante una actualización se agregó un modo fluido y que aprovechaba el trazado de rayos. Lamentablemente, en lo personal, solo hay una opción disfrutable.

El mundo que podremos explorar en Dying Light 2 será amplio.

CONCLUSIÓN

‘Dying Light 2: Stay Human’ es un juego bueno. No mejor que su primera parte pero que ha sufrido por la alta expectativa que generó. Tiene ideas interesantes y que funcionan muy bien, pero como dicen “quien mucho abarca, poco aprieta”. Estoy convencido de que este título va a separar a los fanáticos de la saga por su historia poco interesante y sus cambios jugables.

‘Dying Light 2: Stay Human’ no es el juego rompedor que se esperaba y toda la expectativa se diluye en una aventura modesta, conformista, por momentos mediocre y con mucho potencial desperdiciado. ¿Querías la aventura de zombies definitiva? Quizás cuando caiga la noche.

El análisis de ‘Dying Light 2′ fue desarrollado gracias a una copia del título para PlayStation enviada por Techland.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S

• DESARROLLADORA: Techland

• GÉNERO: Survival, Acción, Aventura,

• DISTRIBUIDOR: Techland

• PUNTAJE: 7.5

Nuevo tráiler de ‘Dying Light 2′