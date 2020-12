Para todos los que gustan de los títulos de rol y grandes aventuras, Square Enix anunció que el viaje del ‘Luminary’ por ‘Erdrea’, ‘Dragon Quest XI S: Echoes of and Elusive Age Definitive Edition’, ya se encuentra disponible para PlayStation 4, la familia de dispositivos de Xbox One, Windows 10, Steam, y Epic Games Store.

Pero lo más llamativo a todo esto es que la exitosa franquicia hace su debut en Xbox al traer el más reciente título de la serie y su maravilloso mundo a una nueva audiencia.

En esta entrega, los jugadores podrán disfrutar de más de cien horas de gameplay y de encantadoras historias, pero además de esto goza también de nuevas características y mejoras haciéndola una experiencia imperdible para los fans de los juegos de rol.

Entre estas tenemos nuevas historias secundarias, un modo ‘Retro 2D’, audio en japonés, una banda sonora totalmente orquestada, modo fotográfico y mucho más.

Tráiler de ‘Dragon Quest XI S: Echoes of and Elusive Age Definitive Edition’

