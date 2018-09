'Dragon Quest XI' regresa con su tono clásico e imperecedero [RESEÑA]

La última entrega de ' Dragon Quest XI ' sigue fiel a sus raíces, pero al mismo tiempo plantea cambios y novedades. 'Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age' es el gran título de esta entrega que llega con una genial trama con sabor a clásico que generarán nostalgia a muchos seguidores de la franquicia.

Esta entrega goza del mejor y más elaborado guión, con un resultado más interesante y oscuro, sin dejar de lado su clásico sentido de humor y sus personajes carismáticos.

El mundo de 'Erdea' no solo nos mostrará una hermosa tierra, sino que nos ofrecerá todo un universo lleno de diversidad cultural que fácilmente nos atrapará sin darnos. ´Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age´ llega con bastantes detalles, dejando en claro que nada está puesto o desarrollado al azar, ni siquiera los diálogos con los personajes controlados por la inteligencia artificial del juego (NPC), quienes contarán grandes historias o revelarán detalles extras acerca de la trama principal del juego.

MECÁNICAS Y MODO DE JUEGO



El completarlo tardará muchísimas horas, más de lo que uno puede pensar, y solo hablo de la trama principal, ya que tranquilamente tendremos que destinar en promedio entre 60 a 70 horas, y si pensamos en querer completar el título en su totalidad no dudemos que supera las 100 horas.

Por otro lado, su modo de juego no presenta mayores cambios con relación a otras entregas previas, ya que es una entrega que respeta su estilo propio. Es decir, tendremos que luchar por turnos, mejorar y subir de niveles y equiparnos con las mejores armas y armaduras para poder hacer frente a diversos enemigos mientras exploramos lugares, cumplimos misiones secundarias y por ende hacernos cada vez más fuertes.

'Dragon Quest XI' regresa con su tono clásico e imperecedero. (USI) 'Dragon Quest XI' regresa con su tono clásico e imperecedero. (USI)

Los combates ya no son de tipo aleatorios, salvo cuando nos transportamos en barco. Ahora veremos a los enemigos en el mapa y para tener un combate contra ellos solo deberemos acercarnos a estos, incluso podremos darle un golpe previo para comenzar el combate con algo de ventaja, y si queremos evitar las luchas, bastará con esquivarlos para poder llegar a nuestro destino mientras corremos en los diversos niveles.

Además, podremos montar a diversos monstruos luego de haberlos vencido, lo cual nos dará acceso a otras áreas que eran inaccesibles; y si viajamos por tierra a caballo, podremos atropellar a nuestros enemigos, lo cual nos evitará luchar contra ellos.

Otro punto interesante es el poder cambiar nuestra formación durante los mismos enfrentamientos, lo cual nos dará una gran posibilidad de variantes según las estrategias que más nos convengan.

'Dragon Quest XI' regresa con su tono clásico e imperecedero. (USI) 'Dragon Quest XI' regresa con su tono clásico e imperecedero. (USI)

La gran novedad es el ´Modo Tensión´, y es que de forma aleatoria, nuestros personajes podrán concentrarse en su turno, por lo que podrán ganar potenciadores, y también realizar devastadores ataques en forma cooperativa, aunque el nivel de dificultad de los enemigos o del mismo juego no es muy elevado, por lo que podremos balancearlo con la ´Draconian Quest´, que permite hacer ciertas modificaciones o restricciones para aumentar la dificultad del juego.

DOBLAJE Y SONIDO



Este juego llega en un inglés muy bien cuidado y trabajado, con actores bien seleccionados haciendo que sus interpretaciones sean todo un espectáculo. Pero para que no haya problema alguno en la región, se podrá optar por activar los subtítulos en español.

Del mismo modo, la interfaz presentada para ´Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age´ llega renovada y moderna, más accesible y cómoda. Tendremos un nuevo manejo de cámara en las batallas, por lo que nuestros desplazamientos y visualización será más fácil y accesible.

Square Enix anunció que la Bandana y Túnicas de Trodain de Dragon Quest VIII estarán disponibles en el inventario el día de lanzamiento de Dragon Quest XI. Square Enix anunció que la Bandana y Túnicas de Trodain de Dragon Quest VIII estarán disponibles en el inventario el día de lanzamiento de Dragon Quest XI.

El apartado musical llega compuesto por Koichi Sugiyama, con un set de composiciones de gran calidad que mantienen ese estilo propio de la franquicia, y que por lo general van de acuerdo a lo que vemos en pantalla, tanto en combate como ayudando a la misma narrativa. El caso de los efectos siguen el mismo estilo.

GRÁFICOS



´Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age ´ es un espectáculo a la vista, un mundo repleto de detalles, con un gran trabajo de modelados de personajes y enemigos. Es más, el nivel generado por el propio motor gráfico es realmente bueno llegando incluso a lucirse tanto como las animaciones, aunque una que otra textura podría haber tenido un poco más de trabajo, pero esto queda relegado a un segundo plano.

Una soberbia dirección artística y de creación de personajes, como de los monstruos, que vuelven a recaer en las manos del mundialmente reconocido mangaka, Akira Toriyama.

CONCLUSIÓN



´Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age´ es el título que todo fan de la franquicia, y amantes de los juegos de rol esperaba. Ofrece una odisea como pocos títulos han brindado, clásica y novedosa que no pasará al olvido por ningún motivo.

Grandes personajes, cambios y giros argumentales sorprendentes, un mundo repleto de vida y estilo, esto y más es lo que podremos encontrar en esta entrega.

FICHA



PLATAFORMA: PS4 y PC

DESARROLLADORA: Square Enix

GÉNERO: Juego de rol (RPG)

DISTRIBUIDOR: Square Enix

PUNTAJE: 9.5