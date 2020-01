Ahora, y meses después de espera, lo nuevo de Bandai Namco, ‘Dragon Ball Z: Kakarot’ ya está entre nosotros. Un título con el que podremos revivir la historia de ‘Gokú’ y sus amigos en un videojuego que promete representar como ningún otro todo lo sucedido en cada capítulo del anime, desde el nacimiento de ‘Gohan’, la llegada de los ‘Saiyajin’ hasta la increíble pelea contra ‘Majin Boo’, sin dejar de lado a los ‘Androides’, ‘Freezer’ y ‘Cell’.

Pero además, en tan solo las primeras horas de juego, nos damos con varias sorpresas, como por ejemplo que esta entrega es un título de acción con tintes de rol, el cual además goza de tener un gran abanico de posibilidades, las cuales nos ofrecen una variedad de combinaciones, mucho más que un típico juego de pelea, las cuales le dan una gran profundidad al videojuego.

Bandai Namco lanzó en nuestro mercado ‘Dragon Ball Z: Kakarot’, título disponible en PS4, Xbox One y PC (Steam).

Otra de las sorpresas es su gran mapa, ya que es un universo con lujo de detalles el cual ha sido creado para que todos los fans queden maravillados. Todo aquel que haya visto el anime podrá reconocer lugares emblemáticos, como la ‘Kame House’, el lugar de los ‘Torneos de las Artes Marciales’ y muchos otros más. Y lo mejor de todo, es que están interconectados, para que podamos ir al que deseemos sin problema alguno.

EL MUNDO DE ‘DRAGON BALL’

Este universo guarda muchas sorpresas, ya que es un ingrediente más en este videojuego, por lo que nos hará explorar todo lugar para conocer todo acerca de él. Y es que a lo largo y ancho podremos recoger o conseguir distintos objetos, los cuales nos ayudarán a personalizar los atributos para nuestros personajes, esto fuera de las misiones secundarias que aportan un contenido adicional a la historia original, aunque estas últimas pueden ser un tanto repetitivas.

Y si bien, los diversos escenarios puedan verse amplios, son los pequeños detalles que hacen que tanto en la tierra como en el cielo se aprovechen. Un ejemplo de esto son los orbes en los cielos, las cuales al ser recolectadas nos permitirán mejorar nuestros atributos. Además, los medios de transporte en los mapas son una maravilla, y para eso tendremos la ‘nube voladora’, ‘vehículos alegóricos’, o incluso el poder volar. Y si esto les parece poco, podremos explorar el planeta natal de ‘Piccolo’: ‘Namek’, o el planeta ‘Kaio’. No importan dónde estemos, siempre habrán personajes para conversar y descubrir algunos secretos o diversos minijuegos.

COMBATES ESPECTACULARES

Un videojuego de ‘Dragon Ball’ no está completo sin tener batallas épicas. Y en este sentido, ‘Dragon Ball Z: Kakarot’ no decepciona para nada, ya que al enfrentarnos a los enemigos principales de cada arco o a los más débiles, lo haremos en entornos de gran tamaño, los cuales además se pueden destruír generando una mayor espectacularidad en los combates, y más si usamos diversos ataques como un ‘Kamehameha’ de ‘Gokú’ por ejemplo o tele-transportarnos, esquivamos ataques o mandar a volar a nuestro oponente. Aunque por otro lado, debo decir que el sistema de combate en la pelea cuerpo a cuerpo no se siente tan variado como en juegos pasados.

ÁRBOL DE HABILIDADES

Como todo juego de rol, tendremos un árbol de habilidades a nuestra disposición, el cual nos permitirá desarrollar y ver el crecimiento de nuestros personajes jugables conforme vayan aumentando de nivel. Y es gracias a esto que tendremos un factor de personalización en cuanto al estilo de combate que usemos para cada guerrero. A esto, tendremos que tener en cuenta los parámetros de ‘ataques cuerpo a cuerpo’, ‘ataques de Ki’ o ‘golpes críticos’.

‘COMUNIDAD Z’

Muy aparte de las diversas actividades que podremos desarrollar en el título de Bandai Namco, como el comer, cazar, jugar béisbol o enfrentarnos a los dinosaurios de este universo, tenemos otra sorpresas más, y es la ‘Tabla de Comunidad’ (‘Community Board’), un concepto extraído de los videojuegos de rol en equipo el cual se ha sabido implementar de forma correcta en este videojuego. Aquí, desbloquearemos fichas con rostros de personajes principales y secundarios, los cuales podremos colocar en diversas tablas para ganar mayor afinidad con estos y obtener mejoras como ‘mayor daño a los enemigos’, ‘mejorar las ganancias’, y muchas otras cosas más, y por ende nos permiten tener un gran número de posibilidades que aportan a la experiencia en el juego.

GRÁFICA Y SONIDO

Hay que apuntar que la esencia del anime no se ha perdido en lo absoluto, ya que ‘Dragon Ball Z: Kakarot’ nos ofrece un apartado audiovisual de primer nivel, tal y como se han visto ya en títulos anteriores de la misma desarrolladora como ‘Naruto: Ultimate Ninja Strom’. Es por esto que el modelado de los personajes hasta los diversos y distintos niveles o entornos que vemos en el título son espectaculares. ‘Dragon Ball Z: Kakarot’ es file al anime original.

Y no se pueden quedar afuera las transformaciones de los diversos personajes conforme van transcurriendo los sucesos de la historia. Por lo que solo nos queda aplaudir el trabajo desarrollado por CyberConnect2, pues no hay un título que nos haya podido sumergir de una manera tan real y fiel al universo de ‘Gokú’, comparándolo solo con ‘Dragon Ball FighterZ’, a su estilo, claro.

Y con relación al apartado sonoro, hay que apuntar que el título de Bandai Namco llega en buen nivel, esto lo podemos oír en los ataques, efectos y demás detalles; y con relación a las voces de los personajes, contamos con audio en japonés e inglés (siendo la opción ideal la japonesa para la máxima fidelidad), y además con subtítulos en español latino. La banda sonora original de la serie también está presente en el título, y por ende nos acompañará por todos los viajes y momentos de la historia. ¿Qué más se puede pedir?.

CONCLUSIÓN

Con todo esto, solo queda preguntar, ¿'Dragon Ball Z: Kakarot’ es el mejor juego de la franquicia a la fecha?. Pues si y no. Si es el más completo que hemos podido jugar al día de hoy, aunque por otro lado su sistema de combate no es tan rico como el ‘Dragon Ball FighterZ’; sin embargo, el verdadero encanto de este título es su nueva propuesta: un mundo abierto, sin serlo realmente, repleto de grandes posibilidades el cual además nos hace sentir que estamos dentro del mundo de ‘Dragon Ball’.

‘Dragon Ball Z: Kakarot’ ofrece un extenso mapa y grandes aventuras, además de misiones secundarias, personajes de gran carisma los cuales podemos personalizar, contamos también con minijuegos y mucho más. Queda claro que esta entrega es justo lo que la comunidad también pedía, un título el cual dará muchos años para explorar y que recibirán un gran soporte por todos los fans de la franquicia.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital para PlayStation 4 enviada por Bandai Namco.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, Xbox One, PC (Steam)

• DESARROLLADORA: CyberConnect2

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• ​PUNTAJE: 9