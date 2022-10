En todas las aventuras de ‘Dragon Ball’ somos testigos de feroces batallas entre guerreros descumunales. Con una serie de golpes y ataque devastadores que muchas veces terminan por destruir no solo ciudades enteras sino hasta planetas enteros. En cada una de estas aventuras llevadas muchas de ellas al mundo de los videojuegos. Casi siempre tomamos el papel del guerreo de turno, con un sinfín de ataques y habilidades de pelea dignas de todo guerrero de raza superior.

La franquicia ‘Dragon Ball’, sin duda ha sorprendido con su gran versatilidad para proponer adaptaciones al mundo de los videojuegos. Pues no siempre se ha limitado a presentarnos títulos de peleas, pues en sus orígenes ha incursionado inclusive en géneros como aventura, plataformas o inclusive el rol.

El nuevo videojuego basado en la franquicia de Akira Toriyama ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

‘Dragon Ball: The Breakers’ es la nueva propuesta del equipo de Dimps, responsables de títulos como ‘Dragon Ball Xenoverse 2′, ‘Sword Art Online: Fatal Bullet’ e inclusive ‘Soul Calibur VI’, y producido por Bandai Namco. Título que llega a PC, layStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

A JUGAR

En ‘Dragon Ball: The Breakers’ se planeta la respuesta a la pregunta: ¿Qué pasaría si en vez de ponernos al mando de uno de los guerreros más poderosos del universo, asumimos el papel de un simple habitante común y corriente?. Un ciudadano atrapado en medio de un feroz enfrentamiento. Un personaje random que todo lo que debe hacer es sobrevivir o escapar antes de sucumbir a una inminente explosión o peor aún, ser absorbido por ‘Cell’ o convertido en caramelo por ‘Majin Buu’ .

Bajo las mecánicas de un título multijugador asimétrico en el cual se controlan a siete sobrevivientes contra un solo villano. ‘Dragon Ball: The Breakers’ muestra los elementos de una ya conocida mecánica de los juegos de terror, pero esta vez ambientada dentro del universo creado por el legendario Akira Toriyama.

El nuevo videojuego basado en la franquicia de Akira Toriyama ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Desde un inicio, el título nos permite crear a nuestro propio personaje mediante un menú de edición nada complicado e inmediatamente ingresarnos a una especie de tutorial que cumple como introducción a la historia del título. Aquí, nuestro personaje se ha visto víctima de una grieta espacio temporal y es transportado a diferentes realidades de la mano de ‘Trunks’ quien debe cumplir con sus funciones de sobrevivir a cada una de las diversas realidades con la ayuda del ‘patrullero del tiempo’ . Es así como empieza todo. Con un personaje que debe cooperar con otros humanos para sobrevivir a cada uno de los nefastos villanos dentro de la saga Dragon Ball, quienes buscan destruir todo a su paso.

MECÁNICAS

Dentro de cada partida cada superviviente elegirá trabajar en equipo o simplemente salvar su propia vida. Las alternativas para poder ganar la partida se encuentran en lograr encontrar una serie de llaves para activar la máquina del tiempo y así lograr escapar. Conseguir las siete esferas del dragón para invocar a ‘Sheng long’ o vencer al enemigo transformando a nuestro personaje en versiones alternativas de los héroes de la saga y asestarle golpes dentro de un tiempo limitado.

El jugador que toma el papel del villano, llamado incursor debe dar caza a cada uno de los siete sobrevivientes, buscándolos uno a uno o destruyendo grandes porciones dentro del mapa. Este incursor conforme vaya destruyendo, asimilando o comiendo a los sobrevivientes, ira ganando más energía e inclusive cambiando su apariencia física. Por ejemplo, ‘Freezer’ irá realizando sus transformaciones conforma vaya eliminando supervivientes. El despiadado ‘Cell’, mientras los vaya absorbiendo o ‘Majin Buu’, convirtiéndolos en dulces.

El nuevo videojuego basado en la franquicia de Akira Toriyama ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Sin duda esta nueva propuesta para los títulos de saga ‘Dragon Ball’ le dan un lavado e cara al subgénero multijugador asimétrico. E inclusive dotando de situaciones de tensión, desesperación y supervivencia a un título ambientado en un universo ya conocido, como es esta.

Tal como las últimas entregas de los títulos ambientados en la saga, podremos comandar las opciones mediante una interface que cumple con la función de cuartel general. En ella podremos editar a nuestro personaje, comprar vestimenta, accesorios, stickers, poses y saludos para ser utilizados dentro de cada enfrentamiento.También podremos desbloquear habilidades ingame, potenciadores y algunas ayudas dentro de la partida, ya sea como superviviente o incursor. Y como extra, el titulo utiliza una mecánica de puntos y monedas para la adquisición de elementos dentro del título, siendo estas últimas adquiribles a través de un sistema de micro transacciones.

El nuevo videojuego basado en la franquicia de Akira Toriyama ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

DETALLES

Ahora bien, un punto que el titulo requiere mejorar se encuentra en el emparejamiento para la selección de partidas. El titulo muestra cierta inestabilidad durante algunas partidas. Punto en el que con las posteriores actualizaciones logre superar sin inconvenientes. Dentro de la selección de roles. Lograr jugar como incursos es realmente difícil puesto a que el emparejamiento casi siempre nos ubicara bajo el rol de sobreviviente.

Es más que seguro que conforme vayan cambiando las temporadas este título ira ganando más contenido. Por tal motivo el éxito de ‘Dragon Ball: The Breakers’ dependerá del soporte que este brinde a la comunidad, así como la creatividad e innovación para diferenciarse de mecánicas ya conocidas.

GRÁFICOS Y SONIDO

Dentro del apartado artístico ‘Dragon Ball: The Breakers’ presenta diseños un tanto toscos en tres dimensones, sin mucho detalle frente a los escenarios, estructuras y equipo. Con una paleta de colores similares al propio anime y bajo el ya conocido sistema ‘cell shadding’.

El apartado sonoro nos muestra voces en inglés o japonés, siendo esto último paso obligado para disfrutar de títulos basados en series de anime. Con respecto a la banda sonora, este dentro de cada enfrentamiento va cambiando logrando transmitir tensión en las etapas de persecución del villano, o la inminente destrucción de una sección del mapa.

El nuevo videojuego basado en la franquicia de Akira Toriyama ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

CONCLUSIÓN

Sin duda alguna ‘Dragon Ball: The Breakers’ ofrece una muy interesante propuesta dentro de los títulos del genero multijugador asimétrico. Aún así, esta nueva entrega de Bandai Namco no se aleja mucho de títulos que ofrecen experiencias muy similares. Una serie de títulos que no dejan de ser entregas que solo honran a las series que las vieron nacer, sin llegar a destacar dentro del medio. Esperemos que dentro de las futuras temporadas de ‘Dragon Ball: The Breakers’, se incluyan más interesantes y novedosas actualizaciones. Que agreguen mecánicas más propias de la saga, que terminen de madurar a este título experimental que si bien no deja de ser una muy buena propuesta dentro del mundo de ‘Dragon Ball’, va a necesitar mayor soporte dentro de la comunidad.

El análisis de ‘Dragon Ball: The Breakers’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada del título por Bandai Namco.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Dimps

• GÉNERO: Aventura, Acción

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 7.5

Tráiler de ‘Dragon Ball: The Breakers’