'DOOM': Regresamos al infierno en sus tres primeras entregas [RESEÑA]

Hablar de la franquicia de 'DOOM' es hablar de eliminar a mil demonios, disparar diversos tipos de armas miles de veces y regresar al inframundo una y otra vez. Y como previo a lo que será la llegada de'DOOM Eternal' , Bethesda ha lanzado las tres primeras entregas de la franquicia para todas las plataformas de la actual generación.

'DOOM'

Fue allá en el año 1993 cuando se lanzó un título el cual llevó cuatro simples letras, las cuales marcaron un antes y un después en lo que son videojuegos de disparos en primera persona.

Si nos centramos en lo que es la primera entrega, podremos disfrutar de todas las campañas oficiales: 'Knee-Deep in the Dead', 'The Shores of Hell', 'Inferno' y 'Thy Flesh Consumed', además del modo 'Deathmatch cooperativo' (local). Pero esto no es todo, ya que además se incluye una lista de trofeos que resulta muy interesante, ya que nos plantearán desafíos y retos como el completar el título en tiempo récord como también el vencer y aniquilar a diversos enemigos de una u otra forma, por ejemplo.

Bethesda ha lanzado en formato multiplataforma las tres primeras entregas de DOOM. Bethesda ha lanzado en formato multiplataforma las tres primeras entregas de DOOM.

Salvo esto, no hay mucho más que decir con relación al apartado técnico. Es 'DOOM' y su estilo y forma de juego se mantienen intactos a pesar del paso de los años. Los controles en cualquiera de las consolas responden perfectamente, por lo que podremos volver a disfrutar del 'mito' en la actualidad.

'DOOM II: Hell on Earth'

Tan solo pasó un año para que llegase 'DOOM II: Hell on Earth' por allá en 1994. Y tal cual como se esperaba en ese momento, fue una clara evolución en diversos aspectos junto a nuevos elementos, aunque al mismo tiempo se notaban ciertos detalles conservadores. Fuera de esto, si tratar de sobrevivir en las instalaciones de 'Phobos' era toda una hazaña, todo se pondría aún más complicado y difícil al darnos cuenta que a nuestro regreso a la tierra los demonios lograron invadirla y solo esperaban nuestro llegada sedientos de venganza.

Con esta premisa llegó 'DOOM II: Hell on Earth', junto a un ligero retoque al apartado visual y la misma premisa que nos regaló la primera entrega además de un diseño de niveles mejor planteado, con más atajos, mejor disposición y una gran cantidad de secretos. 'Doom II: Hell on Earth' se convirtió en una experiencia de largo aliento y rejugable. Como plus a todo esto, llega también el multijugador local para cuatro jugadores con un rendimiento óptimo.

'DOOM 3'

La tercera entrega supuso un cambio radical a lo que conocíamos previamente. Atrás quedaban la acción desenfrenada para ahora presentarnos un videojuego de disparos más pausado, complejo y con un nivel de terror aumentado. El salto técnico, en su momento, fue de gran nivel, aunque los más fanáticos lamentaban la pérdida de la identidad que hizo de 'DOOM'. Pero esto no fue un problema para que muchos más quedaran maravillados por el nuevo estilo de juego, más acorde a tiempos y títulos actuales con aporte en géneros narrativo, escenas de video, elementos para recoger y coleccionar, y demás. Es así que 'DOOM 3' llegó a PC y Xbox.

El título nos permite poder ajustar lo que es nuestro campo de visión como también aspectos visuales. El rendimiento es estupendo y el apartado gráfico resulta aceptable lo que vemos incluso hoy en día. En lo referente a la historia, debo decir que la 'UAC' ('Union Aerospace Corporation') se encuentra en Marte investigando unas instalaciones. Y es justo aquí, que algo terrible sucederá y todos comenzarán a transformarse luego de haber perdido la cordura tras creer haber visto seres del inframundo... o tal vez si los vieron...

Tal vez no era lo que muchos esperaban luego de 'DOOM II', pero es imposible negar que es un gran título. Como datos extra, 'DOOM 3' llega además con 'Resurrection of Evil' y 'The Lost Missions'.

Con toso esto, Bethesda se prepara para el lanzamiento de 'DOOM Eternal', y nos invita una vez más a recorrer el mismo infierno reviviendo grandes recuerdos de una época que nadie nos la devolverá. Ya para cerrar este análisis, hay que decir que esta recopilación llega a un super precio, aunque también puede adquirirse de forma separada. Y si ya los han jugado o aún no, este es el momento perfecto para hacerlo, ya que cazar demonios siempre es divertido.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: id Software

• GÉNERO: Acción, disparos primera persona

• DISTRIBUIDOR: Bethesda

• ​PUNTAJE: 8