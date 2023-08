Disney es una de las mayores compañías del mundo y en su portafolio encontramos de todo: series, películas ultimamente no del todo buenas, parques y mucho más. El día de hoy nos une el nuevo videojuegos del ratón y compañía, que sale en exclusiva para Nintendo Switch y busca recuperar la diversión de los juegos clásicos.

El resultado final no fue el que se esperaba para esta exclusividad de Nintendo Switch.

HABÍA UNA VEZ…

La premisa de ‘Disney Illusion Island’, es muy sencilla. Somos invitados por unos extraños seres para recuperar unos libros mágicos y así evitar una gran catástrofe. Mickey, Minnie, Donald y Goofy, como los héroes que son, parten en un viaje para recuperar los tres tomos de temibles enemigos.

Aquí es donde se deja ver la estructura jugable del título. Si bien los trailers y las imágenes lo ponen como un juego de aventuras como si fuera un ‘Rayman Legends’ finalmente vemos que es un ‘Metroidvania’, con más sombras que luces. Este género tiene muchas características que tienen que funcionar para ser considerado un buen jugador, como un buen diseño de niveles y un satisfactorio proceso de ‘backtracking’.

EXCESO

‘Disney Illusion Island’ peca de ser muy simple y sencillo. Su diseño de niveles es de los más simple que se va a encontrar y si bien tiene obstáculos, ninguno está a la altura de un diseño coherente. Esto, sumado a la nula dificultad hace que este título sea una enorme oportunidad perdida. Podemos definir la estructura jugable de forma muy sencilla y esta limitante es lo que le impide aspirar a más.

Lamentablemente, no solo la exploración es floja, sino también en la acción ya que muchas de las zonas tienen enemigos con mecánicas muy simples y que difícilmente pueden ser llamados obstáculos. Podríamos decir incluso que el juego carece de un sistema de combate como tal, incluso los jefes finales son un pequeño rompecabezas que hay que resolver.

CON ESTILO

Gráficamente es un juego con un estilo visual bastante peculiar y se asemeja mucho a las series que se transmiten en canales de Disney. Quizás las cinemáticas salen mejor paradas debido a su gran nivel en el doblaje, pero no deja de ser anecdótico en como luce.

¿COMPLICADO?

La aventura principal de ‘Disney Illusion Island’ no es muy larga, ya que esta se hace larga por la gran cantidad de secretos y coleccionables que existen. Lástima que debido a su bajo nivel de dificultad, la limpieza del mapa no termina de ser completamente satisfactoria. A todo esto, la dificultad solo está limitada al número de golpes que puedes recibir en la partida antes de ver la pantalla de ‘Game Over’, la dificultad más elevada y la que es recomendable para que la experiencia sea más agradable es la que solo nos permite recibir un golpe y podríamos considerarla como un poco más desafiante.

Quizás para los más fanáticos de Disney sea una adicción interesante ya que las ilustraciones que se desbloquean transmiten todo el espíritu y carisma de los personajes, pero nada que no hayamos visto antes.

El resultado final no fue el que se esperaba para esta exclusividad de Nintendo Switch.

CONCLUSIÓN

‘Disney Illusion Island’ es un juego que acierta al entrar por los ojos debido a su peculiar estilo artístico pero falla en todo lo demás: no es un buen ‘Metroidvania’, no es un buen juego de plataformas y no exige al jugador en ningún momento. Quizás la ambición solo se queda en otorgar un juego que pueda ser jugado por toda la familia, pero que termina por ser un corto paseo sin la intención de regresar a vivir la aventura.

Más que un mal juego, es un título que se queda corto en todo lo que propone y estando en un momento donde los jugadores exigen mucho a los estudios, este juego está destinado a los fanáticos de Disney, más que a los fanáticos de los videojuegos.

El análisis de ‘Disney Illusion Island’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Dlala Studios

• GÉNERO: Acción, Plataformas

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 5

Tráiler de ‘Disney Illusion Island’