Hace ya más de tres años que ‘Digimon Survive’ fuese anunciado desde la revista japonsa V-Jump, indicando además que saldría a la venta en el año 2019, pero desde ese momento el títul de Bandai Namco ha sufrido diversos retrasos.

Pues ahora, este título parece que se quedará en el limbo, ya que nuevamente se ha indicado que su lanzamiento se verá aplazado.

La revista Gematsu ha revelado que según el útimo reporte financiero, la compañía Toei Animation habría retirado este título de la lista de sus lanzamientos para este año, colocándose ahora para el tercer trimestre del 2022.

Y si bien aún no cuenta con una fecha exacta para su lanzamiento a los diversos mercados, no sería nada extraño verlo ahora en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, fuera de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, plataformas en las que fue anunciado.

Tráiler de ‘Digimon Survive’

TE PUEDE INTERESAR