Los monstruos digitales que por años formaron parte de nuestra infancia están de vuelta. ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ de Bandai Namco arribó este 18 de octubre a Nintendo Switch y también para PC, a través de la plataforma Steam. La entrega está conformada por dos títulos de la franquicia nipona ‘Digimon Story: Cyber Sleuth’ (PlayStation Vita 2015) y ‘Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker´s Memory’ (PS4 / PlayStation Vita 2017).

Bandai Namco lanzó en nuestro medio ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ para Nintendo Switch y PC.

DOS HISTORIAS UN MUNDO

Bajo un género de aventuras y rol, con mecánicas de exploración, investigación y luchas por turnos, junto a un apartado gráfico animado, ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’, se conforma como un dos en uno. Ambos permiten vivir historias en un mismo universo y con diferentes protagonistas. Cabe resaltar que son historias cien por ciento compatibles respecto a los archivos de guardado, es así que no importa con cual de las dos iniciemos la aventura o cuantas criaturas digitales tendremos en nuestro arsenal, pues en todo momento podremos alternar entre ambos juegos y disfrutar de una ‘digiexperiencia’ genial.

Las aventuras y las mecánicas de rol se sienten en cada esquina de ambos títulos, es como si el género de estrategia fuera el estado natural de esta serie. Pasando por el modo de batalla por turnos hasta los niveles de desarrollo y las capacidades evolutivas de nuestros personajes, ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ nos muestra un abanico de tradiciones muy basto que encierra mucho de las actuales tradiciones culturales de la juventud nipona, un futurista mundo digital denominado ‘Edén’ ubicado en el ciberespacio en donde viven estas criaturas.

Bandai Namco lanzó en nuestro medio ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ para Nintendo Switch y PC.

Tanto ‘Digimon Story: Cyber Sleuth’ como ‘Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker´s Memory’ toman lugar en el mismo mundo y línea de tiempo, aunque mientras que en ‘Cyber Sleuth’ eres un detective que sufre un accidente tras investigar un extraño suceso en el mundo digital, lo cual origina que su cuerpo físico se quede varado entre el mundo real y el mundo digital, en ‘Hacker´s Memory’, tomas el papel de un héroe llamado ‘Keisuke Amasawa’, un joven ‘hacker’ miembro de un ciber café llamado ‘Hudie’, el cual sufre el robo de identidad de su cuenta de ‘Edén’, para luego de ser culpado por un crimen que no cometió. Es así donde ‘Keisuke’ se une a un grupo de ‘hackers’, con la finalidad de descubrir al responsable del robo de su cuenta y de los delitos cometidos en su nombre. De esta manera recuperar su vida dentro de ambos mundos (el virtual y el normal).

VIAJE AL MUNDO DIGITAL

En su mayoría, las acciones se llevarán a cabo en el mundo digital, aunque en varias oportunidades la historia de ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ nos pedirá alternar entre ambos mundos. Los combates entre ‘Digimones’ se dan en el plano digital, las cuales aparecerán de manera aleatoria mientras nos desplacemos a través del ‘Edén’. Respecto a las secuencias de batallas, como ya lo mencionamos anteriormente, estas de darán por turnos, y respetando una línea de tiempo la cual organiza los turnos de ataque de cada ‘Digimon’. De esta misma manera cada uno de nuestros ‘Digimones’ contaran con sus ataques y habilidades, los cuales como es de costumbre en los títulos rol, consumirán la barra de energía.

Bandai Namco lanzó en nuestro medio ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ para Nintendo Switch y PC.

A ELEGIR

Las perspectivas, tanto de exploración como los combates dentro de ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ se dan en tercera persona, con una cámara fija, la cual tiende a moverse con nosotros. Los combates se dan por turnos y son nuestras criaturas digitales las encargadas de hacerlo, permitiéndonos el poder administrarlas mediante un intuitivo menú. Dentro de la gestión de combates, podremos formar equipos con diferentes tipos de ‘Digimones’, de esta forma podremos construir grupos de personajes balanceados y así ser imparables dentro de la aventura digital. Además, podremos escoger entre más de 300 tipos distintos de ‘Digimones’, los cuales podremos criar, entrenar y evolucionar. Para las batallas podremos equipar hasta a 3 ‘Digimones’ en combate y hasta con ocho casillas libres para la reserva.

LA GRÁFICA

Como ya es de costumbre en este tipo de títulos basados en serie animadas, los creadores de ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ hacen uso del estilo sombreado plano (‘cel shading’) o sombreado plano. Los diseños de ambientes son enteramente en tres dimensiones, con una paleta de colores muy brillante y enfocada en colores fuertes y de conceptos futuristas (como el uso del color azul, por ejemplo).

Respecto al apartado sonoro, ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ cuenta con la participación de grandes compositores, como es el caso de Masafumi Takada, responsable de las bandas sonoras de ‘God Hand’, ‘No More Heroes’ y ‘Vanquish’. Otro aspecto que resaltar es que ambos títulos cuentan con el idioma en japones, muy necesario a la hora de poder disfrutar de las secuencias animadas que componen la historia. Respecto al idioma castellano, este no se encuentra disponible, ya que no fueron considerados para ambos títulos, solo se dispone del idioma ingles en las interfaces de juego, así como de subtítulos en las secuencias.

Bandai Namco lanzó en nuestro medio ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ para Nintendo Switch y PC.

DESCONEXIÓN

‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’, reúne dos fantásticas historias de detectives y criaturas digitales en un solo título, lo cual nos asegura horas y horas de batallas e investigación. Las secuencias de batallas son muy intuitivas y no requieren de mucha curva de aprendizaje; puesto que en todo momento los desarrolladores buscan que uno disfrute la aventura y a la vez gestione y desarrolle a sus ‘Digimones’, lo cual conforma una gran adhesión para el título. ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’, es sin duda un titulo recomendado para todo fanático de la franquicia de criaturas Digitales, así como de aprovechar la capacidad portátil de la Nintendo Switch y el de poder jugarlo en cualquier lugar. Un título básico que no puede dejarse pasar.

Esta reseña fue desarrollada gracias a una copia digital de ‘Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition’ para Nintendo Switch brindada por Bandai Namco.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PC

• DESARROLLADORA: Media Vision

• GÉNERO: Acción, Lucha, Rol

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• ​PUNTAJE: 8.5