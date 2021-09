Los videojuegos de gestión son un nicho bastante interesante ya que cada juego es único y se diferencia de los demás de forma considerable. Así llega a nosotros ‘Dice Legacy’ , un juego que nos invita a explorar un entorno desconocido utilizando dados como unidades.

LO PRIMERO

Hay que empezar insistiendo en lo original de la propuesta. ‘Dice Legacy’ ha sido ganador de este premio en la última Gamescom y los motivos no son difíciles de entender. Para esto, debemos entender que estamos en un juego de gestión con diferentes toques de suerte gracias al uso de los dados como principal herramienta de juego.

En los diferentes mapas que jugaremos, debemos cumplir ciertas misiones para expandir nuestra pueblo. Cada acción que usemos, ya sea ataque, defensa, recolección o construcción depende del uso de los dados. Existen diferentes símbolos, cada uno hace referencia a una acción específica, por ejemplo, el símbolo de hacha será necesario para recolectar o la espada para atacar y defender.

CON CUIDADO

Es muy necesario tener muchísimo cuidado ya que el mal uso de los dados (principalmente en las primeras partidas) hará que no logremos conseguir las misiones de forma correcta. El juego puede dividirse en un juego por turnos, a la hora de usar los dados, pero el tiempo dentro del juego sigue su curso y eso es algo que hablaremos más adelante.

Por cada turno, podemos usar el dado una vez y eso consumirá un uso. Por otro lado, si cambiamos nuestra mano, también consumiremos un uso, por lo que es muy importante ver cómo aprovechas los dados que no puedes usar. Este factor estratégico me fascino porque puedes aprovecharlos en crear nuevos dados, pero si pasas el límite, puedes perder dados necesarios. Incluso para el ataque y defensa, todo está regido por la disponibilidad de los dados en ese momento específico.

Hago mucho énfasis en el uso de los datos porque es algo que no se le parece a otro título similar y entender esta mecánica es fundamental. Dado que el tiempo pasa en tiempo real, es importante ser consciente que el juego avanza y estaciones como el invierno pueden llegar. Esto se traduce en algunas modificaciones en el juego, como que los campos de trigo no produzcan comida o que nuestros dados se congelen y queden inservibles hasta que el invierno termine. Esto es importantísimo ya que si te descuidas o no sabes como evitar eso, puedes quedarte sin recursos o sin un número concreto de dados, ralentizando la partida.

CONCLUSIÓN

‘Dice Legacy’ es un juego interesante en gestión y puede hacer que te concentres durante mucho tiempo. Al estar dividido en mapas, cada uno ofrece un reto diferente y con edificios específicos que deben ser construidos para salir adelante. Para ser un juego de gestión, ofrece posibilidades interesantes y logra hacerse paso como un juego único.

Hay detalles como la fase de batalla que pasan desapercibidas ya que ofrece muy poca acción. ‘Dice Legacy’ es un juego complicado de aprender ya que parte de sus tutoriales están explicados de forma sencilla, pero con una gran cantidad de contenido para hacer que estemos pegados por horas y horas.

Si te enganchas con su propuesta, estás ante uno de esos juegos al que siempre es bueno volver. Si es tu primera aventura de gestión, quizás te abrume no poder tener todo bajo control, pero eso es lo que hace especial a ‘Dice Legacy’, un título que demuestra que incluso en el mundo de la gestión, aún quedan ideas interesantes que pueden aplicarse.

El análisis de ‘Dice Legacy’ fue desarrollado gracias a una copia digital para Nintendo Switch enviada por Koch Media.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: DESTINYbit

• GÉNERO: Rol, Aventura, Gestión

• DISTRIBUIDOR: Koch Media

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Dice Legacy’