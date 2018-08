Día del Niño: PlayStation celebra el día de los 'pequeños grandes jugadores'

La iniciativa de festejar el ' Día del Niño ' ya suma más de 60 años, desde que la Asamblea General de la ONU recomendó destinar un día a fomentar la interacción y la fraternidad entre los niños y niñas del mundo.



Por su parte, PlayStation viene marcando la niñez y adolescencia de muchas personas en el mundo desde hace más de 2 décadas, y en la actualidad, busca mantener esa sensación en su gran público de seguidores.



Con motivo de la celebración por el 'Día del Niño' la compañía implementó su campaña llamada 'Pequeños grandes jugadores', una divertida promoción de valor agregado que estará disponible en muchos de sus productos.



Es el caso del Hits Bundle 3 (Una consola PS4, un mando y tres videojuegos recientemente estrenados) podrá ser adquirido en combo a S/. 1,799, y la PS4 Pro en combo a s/. 2,299; además, habrá un 30% de descuento en grandes juegos como: 'Horizon Zero Dawn', 'Uncharted 4', 'Uncharted The Lost Legacy', 'Knack 2', 'The Last of Us', 'Nioh', 'Shadow of the Colossus', 'Gran Turismo Sport', 'PES 2018', 'Overwatch' y 'The Last Guardian'.



Estas promociones por el 'Día del Niño' estarán disponibles hasta el 26 de agosto en tiendas autorizadas.