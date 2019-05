Día de la Madre: Recordamos a estas memorables madres del mundo de los videojuegos

'SONYA BLADE' / 'MORTAL KOMBAT'

Desde que apareció en el primer 'Mortal Kombat' como el único personaje del sexo femenino, entrega tras entrega 'Sonya' paso a tener sentimientos amorosos hacia 'Johnny Cage', y es que si bien en un inicio veía en él a un compañero para el combate en defensa del 'reino de la tierra', todo fue cambiando llegando al punto de tener a una hija con él, 'Cassie Cage'. 'Sonya Blade' es el típico personaje femenino con el que no quisieras tener una pelea, pero al mismo tiempo una madre que siempre se está preocupando por su hija.

'ANA AMARI' / 'OVERWATCH'

Uno de los primeros miembros del equipo de 'Overwatch', francotiradora por excelencia y un gran soporte en las batallas, no deja de ser una gran madre que se preocupa por su equipo tanto como si fuesen sus propios hijos. Además de su enfrentamiento contra 'Widowmaker', ha demostrado claramente cómo ha inculcado grandes valores en su hija 'Pharah', quien se volvió uno de los miembros actuales del equipo de 'Overwatch'. Ella lucha por la justicia dejando muy en alto todos los valores que su madre le enseñó desde que era una pequeña.

ZAGARA / STARCRAFT II



La madre del enjambre 'Zagara', tiene muy claro qué es lo que quiere para sus millones de hijos: prevalecer e infestar. Dotada con inteligencia propia por 'Kerrigan' en 'Char', 'Zagara' cuenta con la facultad de liderar a su prole con determinación e inteligencia. 'Zagara' ha sabido ganarse un lugar como la madre del enjambre con una importancia solo superada por la propia 'Reina de espadas'.

'COOKING MAMA' / 'NINTENDO'

La preocupación de una madre no solo es el cuidar a sus hijos, sino también que el refrán “Barriga llena corazón contento” tenga un mayor significado del que uno pueda darle al leerlo. Este carismático personaje describe como es la mamá al momento de cocinar y preparar los alimentos para toda la familia, y gracias a su creatividad e ingenio para la creación de grandes platillos y cocinar las mejores recetas, no tiene rival alguno en el arte culinario.

'FREYA' / 'GOD OF WAR'

Con una historia trágica sobre su espalda, 'Freya' ha demostrado que es una madre en todo momento, sobre todo cuando vemos cómo ese sentimiento maternal aflora al verla cuidar al pequeño 'Atreus'. Además, haber sido esposa de 'Odín' y madre de 'Baldur', es algo que la ha marcado para siempre. 'Freya' es el personaje materno que nos demuestra de forma clara cómo es que una madre siempre será una madre, sin importar qué cosas hayan hechos sus hijos, nunca dejará de sentir ese sentimiento de amor incondicional hacia ellos.

ALMA WADE / F.E.A.R.



Las madres hacen todo por sus hijos, pero 'Alma Wade' llevó ese hecho a otros niveles. Para este espectro fantasmal que nos acosaba y aterraba desde el primer videojuego de la saga 'F.E.A.R.', matar a sus captores y demás personajes con los que teníamos que hacer frente, no le significaban un problema.



'ALLIE' / 'NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH'

Que duda cabe que el título de 'Level 5', 'Ni No Kuni: Wrath of the White Witch', es uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos. Con una historia épica y repleta de grandes personajes que se quedarán en nuestra memoria por siempre. Pero sobre todo, por ese toque dramático gracias a 'Allie', madre del protagonista del título y quien sufre un oscuro destino. Los sentimientos que puede expresar este personaje en la trama de este videojuego es una clara muestra de la importancia de las madres para todos nosotros, aunque claro… desde un punto de vista muy japonés.

NUESTRA MADRE / POKÉMON



Todos los RPG principales de Pokémon nuestra madre era el primer personaje con el que nos topábamos y pese a que solo seamos un niño de diez años de edad, nuestra liberal madre ya nos permitía abandonar nuestra casa para cumplir el sueño que muchos hemos tenido: Ser un maestro Pokémon y capturarlos a todos.

SAMARA / MASS EFFECT 2



La azulada alienígena 'Samara', madre de tres hijas: 'Falere', 'Rila' y 'Morinth', y perteneciente a la 'Órden de las Justicieras', tuvo que pasar por el terrible momento de descubrir que sus hijas padecían de la enfermedad genética 'Ardat-Yakshi'. Hecho que motivó a que 'Morinth' se volviera una villana y a su madre a buscar combatirla por el bien común de la galaxia.

MOTHER BRAIN / METROID



Las madres no son tan dulces como esperamos, y si estas son un cerebro alienígena gigante con púas y cuerpo biomecánico con los deseos de aniquilarnos, esa dulzura termina quedando relegada. Así es exactamente 'Mother Brain' de 'Metroid'. Creada supuestamente de forma original por la ya extinta civilización Chozo, pero que cobró consciencia y los traicionó.

Por esto, desde esta sección, queremos decirles a todas las madres que sean felices, no solo un día, sino siempre. Felíz Día de la Madre.