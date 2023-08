Si bien los videojuegos cumplen sus fechas de lanzamiento ya anunciadas, los retrasos suelen darse aunque a los gamers no les agraden. Y un claro ejemplo de esto es el nuevo evento en línea de Devolver Digital, ‘Devolver Delayed Showcase’, en el que tomando como referencia a los de Nintendo, anunciaron no uno sino varios retrasos en sus títulos.

Así pues, la editora de títulos independientes anunció que no uno ni dos, sino cinco títulos no saldrán a la venta este año. Es más, no se ha dado una nueva fecha de lanzamientos para estos, solo se indicó que llegarán en algún momento del 2024.

La lista de videojuegos retrasados es la siguiente:

‘The Plucky Squire’ , (PC, Switch, PS5 y Xbox Series X / S).

, (PC, Switch, PS5 y Xbox Series X / S). ‘Stick It to the StickMan’ (PC).

(PC). ‘Skate Story’ (PC).

(PC). ‘Anger Foot’ (PC).

(PC). ‘Pepper Grinder’ (PC, Nintendo Switch).

Fuera de esto, la compañía tiene varios lanzamientos que veremos este año, como ‘Gunbrella’, ‘Wizard with a Gun’, ‘The Taos Principle 2’, ‘The Cosmic Sisterhood’, ‘Karmazoo’ y ‘Broforce Forever’.

Video de Devolver Digital