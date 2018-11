"Devil May Cry 5" presenta a Dante en un nuevo gameplay [VIDEO]

El canal oficial de la franquicia "Devil May Cry 5" acaba de publicar un nuevo gameplay en el cual se puede apreciar al viejo y conocido Dante en plena acción.



"Devil May Cry 5" viene tomando forma poco a poco y una muestra de ello es la publicación del gameplay con más de un hora de duración.



Capcom , creador del juego, hizo regresa a Dante al juego de video. En imágenes se puede apreciar al héroe con un aspecto mucho más maduro y repartiendo balazos y espadazos a diestra y siniestra.



Cabe recordar que "Devil May Cry 5" estará disponible a partir del 8 de marzo del 2019 para PS4, PC y Xbox One. La nueva entrada estará situada después del "Devil May Cry 2".



La empresa comenta que el "Devil May Cry 5" contará con mejores animaciones faciales que llevarán el juego a otro límite.

TE PUEDE INTERESAR: