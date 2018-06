'Detroit: Become Human': Conoce más detalles del juego de Quantic Dream [VIDEO]

Para este juego, hay que tener la mente abierta; hay que estar dispuestos al autoanálisis y la introspección. Se trata de un verdadero desafío a la mente, planteado por el estudio francés Quantic Dream .

Detroit: Become Human se desarrolla en el año 2038, en la ciudad de Detroit, en un futuro en el que los androides han ido reemplazando a los humanos en diversas tareas.

En este título iremos controlando, por actos, a un grupo de androides: Kara, Markus y Connor, los que intentarán despertar sus conciencias y buscarán el libre albedrío, mientras se envuelven en diversas situaciones.

Al final deberán decidir si seguirán como máquinas o si se liberan de su estado actual, aunque esto genere consecuencias que afectarán al resto del mundo.

EVOLUCIÓN



'Detroit: Become Human' es el claro reflejo de dos ‘demos’ técnicas: Project KARA y The Dark Sorcerer. Ambas dieron como resultado un excelente trabajo, que está cerca de la perfección visual, aunque el desempeño de su cámara no es muy práctico.

Con relación a los controles, sigue el camino de Heavy Rain: toma, por un lado, lo bueno que vimos en esta entrega, junto con los diseños de personajes, la caracterización y los diversos escenarios. Técnicamente, es todo lo que los amantes de las experiencias y dramas interactivos buscan.

TEMÁTICAS



Resulta más que interesante ver cómo este título aborda temas como las crisis sociales, las guerras nucleares o el matrimonio entre androides. Es un gran drama interactivo que te permite ver todas las consecuencias que surgen de nuestras decisiones. De esta forma, tenemos mensajes claros sobre nuestra realidad: críticas políticas, sociales, artísticas y demás. Todo está listo para que lo analicemos y veamos si aún somos humanos o ya nos hemos convertido en máquinas.

FICHA

PLATAFORMA: PS4

DESARROLLADORA: Quantic Dream

GÉNERO: Acción / Aventura

DISTRIBUIDOR: PlayStation