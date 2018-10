'Destiny 2': El 'Festival of the Lost' ha comenzado [VIDEO]

Luego de la caída de la leyenda, 'Cayde-6', la muerte ha dejado su huella, y el universo de 'Destiny 2' no es el mismo. Es por esto que con el fin de recordar a los seres que han caído, y celebrar el hecho de que los 'Guardianes' vivén para pelear por su honor ha dado inicio a un nuevo evento.



'El Festival of the Lost' ha comenzado y estará activo hasta el próximo 6 de noviembre a las 10 a.m., tiempo del Pacífico.



Y con motivo de este anuncio, se ha publicado un nuevo tráiler el cual compartimos en esta nota.

Recordamos que 'Destiny 2' se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.