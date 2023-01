Ya se estrenó el segundo capítulo de la nueva serie de ‘The Last of Us’, motivo por el cual l desarrolladora del videojuego, Naughty Dog, ha compartido un nuevo video, ‘Building The Last of Us’, e el cual se apreciar al equipo de desarrollo profundizar en el proceso de creación de uno de los enemigos más conocidos del juego, los ‘clickers’.

Así pues, podemos ver a los desarrolladores de Naughty Dog y PlayStation como se sumergen en el arte, el sonido, la animación y los orígenes para dar vida a los ‘clickers’ en ‘The Last of Us’ y profundizan en la forma en que se mueven, el sonido icónico que producen, etc., dándonos así una mirada nunca vista al arte conceptual detrás de estas criaturas.

Además, los productores ejecutivos detrás de la serie de HBO; Neil Druckmann y Craig Mazin, analizan la filosofía detrás de la adaptación de la acción del juego y el proceso para llevarla a la versión live-action. Druckmann habla sobre su debut como director de televisión con el segundo episodio de ‘The Last of Us’ en HBO, y una de las voces originales de los ‘clickers’ reflexiona sobre el legado perdurable de estos enemigos que debutan en su versión live-action.

Cabe recordar que ‘The Last of Us Part I’ ya está disponible en PlayStaton 5 y además se lanzará en PC el próximo 3 de marzo. La pre-venta del mismo ya se encuentra disponible Steam y Epic Games Store.

Nuevo video de la serie ‘The Last of Us’