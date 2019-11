Era algo muy llamativo el ver como en el transcurso del desarrollo de ‘Death Stranding’, actores de fama internacional se sumaban al proyecto de Hideo Kojima. Y es que lo que en un principio comenzaba con Norman Reedus, terminó en una clara reunión de íconos del mundo del cine y la televisión.

Pero más allá de lo que es la interpretación de cada uno de ellos, todos los jugadores de nuestra región podrán disfrutar de un gran videojuego doblado al español latino gracias a un grupo de actores de voz latinoamericanos, los cuales se han encargado de dar vida a cada uno de los personajes de esta genial entrega, y que ciertamente será del agrado de todos aquellos que no gusten de los subtítulos y que deseen perderse detalle alguno.

Aquí compartimos la lista del grupo de actores de voz latinoamericano y las franquicias en las que participan:

• ‘Sam Bridges’ (Norman Reedus): Gabriel Basurto, (‘Inuyasha’, ‘Los siete pecados capitales’).

• ‘Fragile’ (Léa Seydoux): Annie Rojas, (Universo Televisivo de DC Comics, ‘Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 4’).

• ‘Deadman’ (Guillermo del Toro): Pedro de Aguillón Jr., (‘Dragon Ball’, ‘One Punch Man’).

• ‘Die-Hardman’ (Tommie Earl Jenkins): Gerardo Reyero, (‘Dragon Ball’, ‘Naruto’).

• ‘Bridget/Amelie’ (Lindsay Wagner): Cony Madera, (‘Naruto’, ‘Cazafantasmas Mikami’).

• ‘Higgs’ (Troy Baker): Idzi Dutkiewicz, (Universo Cinematográfico de Marvel, ‘Dragon Ball Super’).

• ‘Cliff’ (Mads Mikkelsen): Carlos Segundo, (‘Dragon Ball’, ‘Toy Story’).

• ‘Mama’ (Margaret Qualley): Marisol Romero, (‘Pokémon Sun & Moon’, ‘Rise of the Tomb Raider’ y ‘Shadow of the Tomb Raider’).

• ‘Heartman’ (Nicolas Winding Refn): José Antonio Macías, (‘Pokémon’) y (Franquicia cinematográfica de ‘X-Men’).

‘Death Stranding’ ya se encuentra disponible en exclusiva para PalyStation 4 y si aún no has leído nuestra reseña, aquí la compartimos.