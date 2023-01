Era el 2008, y un nuevo título llegaba a nuestro mercado, un llamativo ‘Dead Space’, en el que el estudio Visceral Games había impreso el terror espacial en gran forma. Ahora, y tras quince años, gracias a EA Motive, toca volver a recorrer los malditos pasillos de la nave ‘USG Ishimura’ encarnando a ‘Isaac Clarke’ en una nueva versión del videojuego y ver si los cambios o modificaciones han valido la pena.

La nueva versión del clásico videojuego llega con interesantes cambios y una dósis de terror asegurado.

‘TERROR NEXT GEN’

Lo primero que debo decir, habiendo disfrutado del clásico título en su momento, son los diversos cambios que se aprecian en esta nueva versión. Y es que desde el primer capítulo se ven las mejoras y afinamientos que ha recibido esta entrega, incluyendo una mayor cantidad de diálogos y conceptos que hacen aprovechar y evolucionar a nivel argumental esta entrega.

Ejemplos de esto son hechos como los diálogos entre los pilotos ‘Hammond’ y ‘Kendra’, o como ‘Isaac’ desea ver a su novia ‘Nicole’, o incluso tener acceso a documentos para tener una mejor introducción al concepto de la ‘Uniología’. Todo esto y más, son matices que le dan una mayor profundidad al juego.

Pero eso no es todo, esta nueva versión de ‘Dead Space’ llega solo a PlayStation 5, Xbox Series X y PC, lo cual hace que podamos ver un trabajo de gran calidad, y en cada ‘framerate’ que veamos. Todo, desde personajes o naves, luce espectacular, y esto gracias al motor gráfico Frostbite de EA, pero en especial cuando estamos en gravedad cero, con sangre en nuestro traje, el nitrógeno y detalles a más no poder. Otros detalles a tener presente, son el hecho de construír nuestra ‘cortadora de plasmas’ y no solo recogerla, o el hecho de que las rutas y puertas son algo distintas. Pero si bien esto o es algo descomunal, le dan una aire renovado al título.

‘TEMBLAREMOS’

Ahora bien, y sin ir más allá del primer capítulo, gracias a otros cambios que podremos ver, como el no usar baterías para dar energía sino interruptores y quedarnos a oscuras en todo un nivel, viviremos esa sensación de temor y terror que esta entrega nos regala. Y más aún si hay ‘necromorfos’ (enemigos) a nuestro alrededor, ya que con tan solo luces de emergencia activas veremos un camino a seguir, con nuestra arma lista para jalar el gatillo.

Así pues, deberemos seguir adelante y hacer frente a estos dichosos enemigos, los mismos que vimos en la versión que creo Visceral Games, pero que ahora gozan de un sistema de desmembramiento renovado por EA Motive, el cual permite apreciar cómo se desprende la piel podrida y putrefacta de los ‘necromorfos’ y ver sus huesos.

Y a todo esto, hay que sumarle la ‘Ishimura’, la gran y oscura nave espacial la cual se presenta como el lugar ideal para generar tensión al por mayor. Ahí, tendremos un gran trabajo de iluminación, apoyado en vapores, chispas, los cuales harán que todo luzca a lo grande.

Detalle aparte, es el sistema A.L.I.V.E. de EA Motive, el cual permite obtener más experiencias, como en PlayStation 5 con el control ‘DualSense’, el cual denotará el jadeo de ‘Isaac’ si corremos mucho o un pulso acelerado si nos enfrentamos a momentos de gran peligro. Todo esto se transmitirá vía audífonos y lo sentiremos con el control gracias a su retroalimentación háptica. Y ni que decir de la sensación al activar los propulsores con el ‘L1+R1’, los cuales serán de gran utilidad en momentos específicos.

‘PESADILLAS’

Otra de las novedades, y que fue anunciada en su momento, es el hecho de poder regresar a otras estaciones ya visitadas de la nave. Esto es otro punto que difiere del título original, ya que el del 2008 era solo ir hacia adelante, más lineal, para dar fin a los ‘necromorfos′ y su plaga.

Es decir, tenemos disponible el ‘backtracking′, algo que nos ayudará para poder desbloquear algunas puertas o cajas, por ejemplo, que en un inicio lo estaban, solo que en lugar que un mensaje que nos diga ‘bloqueado′ nos aparecerá un número entre el 1 al 7 el cual corresponde a un pase de ese nivel, lo cual será necesario para abrirlas, por lo que tenemos motivos de sobra para vover a explorar lugares ya vistos y conocer que hay detrás de esa puerta misteriosa o el contenido de esa caja.

Detalles aparte, y muy aparte de una misión centrada en ‘Nicole′, esta nos permitirá conocer qué es lo que es lo que ella hacía al momento del inicio de la plaga, aparte de conseguir diversos ‘DRI′ de varios tripulantes del ‘Ishimura′. Hacer esto dependerá de cada uno, ya que no es obligatorio, pero las recompensas son de gran valor.

DEFENSA

Para poder salir airoso de todo este universo de pesadillas, tendremos una serie de armas, o mejor dicho herramientas de ingeniería, las cuales son las mismas que recordamos, aunque sin la sierra trituradora, el cañón lineal o el rifle de impulsos, los cuales se encuentran en diversos lugares de la nave. Fuera de esto, podremos recogerlas y mejorarlas mediante los ‘nodos′.

Aquí, tenemos otro detalle. Y es que si bien no todas las ranuras de estas estarán activas o accesibles, deberemos encontrar diferentes piezas de mejoras las cuales se encuentran en diversos lugares del ‘Ishimura′, por lo que tenemos otro motivo más para recorrer los tétricos pasillos de la nave.

Como plus a esto, tenemos también el poder de la kinésis para pode defendernos, ya que esto nos permitirá hacer uso de diversos objetos como cuchillas, barras, extintores y demás contra los ‘necromorfos′, y si todo se pone peor, tendremos el módulo estabilizador, y que gracias al mismo podremos ralentizar todo, fuera de aprovechar las fugas de gas o de fuego, las cuales estarán por toda la nave espacial.

‘CONCLUSIÓN’

No me cabe duda alguna que si un título del pasado va a regresar a la actualidad, este debe hacerlo con las mejoras del caso y con ese valo agregado que marque una clara diferencia entre ‘el antes vs el ahora’. Y este es el caso de ‘Dead Space’, un videojuego al cual le ajustaron un par de tornillos para mejorar aún más la experiencia de juego en sus más de diez horas de juego. Esta versión es la ‘definitiva’ y una compra obligada para todo poseedor de una consola de actual generación o PC.

El análisis de ‘Dead Space’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Electronic Arts para PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

• DESARROLLADORA: EA Motive

• GÉNERO: Aventura, Acción, Terror

• DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

• PUNTAJE: 10

Tráiler de lanzamiento de ‘Dead Space’