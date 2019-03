'Days Gone' tendrá un robusto modo fotográfico desde su lanzamiento

En poco más de un mes, estará llegando una de las grandes exclusivas de este año 2019 para la consola de Sony, 'Days Gone'. Entre las grandes novedades que tendrá este título será un robusto modo fotográfico desde el día de su lanzamiento, y que gracias al mismo, podremos capturar excelentes imágenes desde todos los ángulos de todo, incluyendo a los diversos enemigos a los que tendremos que hacer frente.

Además, ahora que el título ya entró en su fase de producción masiva, el equipo desarrollador de Bend Studio ha indicado además que este modo fotográfico llegará con diversas formas para poder personalizar nuestras capturas, como por ejemplo ángulo, filtros, marcos, enfoque, el cambiar la expresión de los personajes y muchas más opciones.

Hay que resaltar que este modo fotográfico también se encuentra presente en otros títulos de PlayStation, como 'God of War', 'Horizon: Zero Dawn' y 'Marvel’s Spider-Man', pero en varios no ha estado disponible desde su lanzamiento.

'Days Gone' llegará de forma exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro el próximo 26 de abril.