El género zombi ha tenido un renacer en los últimos años con grandes títulos en los que el cansancio debido a ser perseguidos por una horda de muertos vivientes ha pasado a un plano relegado. Un claro ejemplo de esto es ' Days Gone', uno de los próximos títulos exclusivos de PlayStation y del cual tenemos muchas novedades el día de hoy.



Y es que en una reciente entrevista para Game Informer, el director creativo del título, John Garvin de Bend Studios, reveló nuevos detalles acerca de esta entrega y cómo ha sabido llevar ese 'agotamiento del género', antes mencionado.



Garvin apunta que no es lo mismo luchar contra una gran cantidad de enemigos en espacios cerrados que hacerlo en un mundo abierto, en donde el clima jugar un papel aparte, fuera de el ruido, las armas o recursos con los que contamos. Todo esto, indica, será una nueva experiencia, muy diferente a otros shooters con zombis.



Sobre el personaje, Garvin revela que solo podremos controlar a 'Deacon', el cual no tiene nada que ver con 'Joel' de 'The Last of Us'. Eso si, podremos apreciar diversos flashback durante la aventura que nos adentrarán aún más en la trama del juego. pese a que 'Deacon' no será personalizable, sí lo será la moto, la que podremos adaptar con nuevos colores y piezas a nuestro gusto. Y si se malogra, habrá que repararla.



La trama de ' Days Gone' llegará en forma de capítulos, aunque no será un juego lineal ya que podremos recorrerlo sobre nuestra moto, vehículo que nos permitirá recorrer el vasto mundo y descubrir nuevos campamentos para obtener recursos que nos permitan sobrevivir. La duración del título se aproxima a las 30 horas para poder terminarlo en su totalidad.



Sobre el apartado gráfico, Bend Studios indica que la versión PS4 Pro contará con resolución 4K no nativa, por lo que aplicará la tecnología checkerboard.



Para cerrar, se ha publicado un nuevo video del juego, en el cual se aprecia lo que será la primera hora de juego. Solo queda esperar.