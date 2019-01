'Days Gone': PlayStation anuncia ediciones especiales del esperado videojuego [VIDEO]

Aún falta un poco de tiempo para que 'Days Gone' sea lanzado a nivel mundial, pero esto no es motivo para que PlayStation no presente las ediciones y los artículos de este título para quienes deseen hacer las reservas.

Una de estas ediciones de colección llevará por nombre 'Drifter Crossbow', la cual contiene un conjunto de contenido descargable, los cuales podrán mejorar nuestra motocicleta en el videojuego, además de un tema dinámico.

Otra edición será la 'Digital Deluxe'. Esta llegará con el videojuego en formato digital, un libro con el arte del título ('artbook') junto a la banda sonora del mismo, tres diseños para la motocicleta, uno para nuestro personaje y un tema extra.

Y por último tenemos la 'Collector’s Edition' en la que podremos encontrar todo lo anterior junto a la figura del protagonista y su motocicleta, cuatro stricker, seis pins, un parche, un estuche metálico, la banda sonora del juego en formato físico, el libro de arte también físico, además de la habilidad 'Monkey Wrench' desbloqueada.

'Days Gone' estará siendo lanzado en exclusiva para PlayStation 4 el próximo 26 de abril.