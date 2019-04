'Days Gone': Un mundo posapocalíptico acompañado de una gran trama [RESEÑA]

Casi a mitad de año llega el primer exclusivo de Sony para la PlayStation 4, 'Days Gone', un título que combina diversos géneros, como el mundo abierto y el 'survival' con una interesante narrativa, muy superior a lo que otros videojuegos del tipo de 'sandbox' nos tienen acostumbrados.

Es más, bien parece que el tema de los zombies ha regresado y con fuerza, ahí tenemos 'World War Z', y 'Days Gone', junto al largamente esperado 'The Last of Us II'. Pero volviendo al título desarrollado por Bend Studios, esta es una muy buena combinación de los mejores aspectos de títulos que han tenido éxito; es decir, un mundo abierto, gran narrativa, habilidades con tintes de rol, 'crafteo' (elaboración de objetos nuevos a partir de diversos materiales) e identidad propia al igual que otros videojuegos de Sony.

El modo foto nos permitirá poder capturar momentos increíbles. El modo foto nos permitirá poder capturar momentos increíbles.

Este es su planteamiento: un videojuego que ofrece lo mejor de diversos géneros en un gran empaque con una buena historia y una bonita envoltura. 'Days Gone' es un videojuego quiza no lo mejor que hayamos visto en la consola de Sony, pero cumple y en gran forma todo lo que un gamer puede esperar.

El título poco a poco irá subiendo de nivel durante las horas que estaremos disfrutándolo, y es que si bien uno puede pensar que 'Days Gone' no innova, el título añade ciertos detalles y mecánicas que le dan al videojuego una fórmula propia. En ella siempre estaremos al pendiente de querer profundizar en la redención de 'Deacon St. John' en un mundo desprovisto de toda esperanza.

Este título no es 'Horizon Zero Dawn', 'God of War', 'Marvel´s SpiderMan' o 'Bloodborne', sin embargo es lo suficientemente bueno para ser uno de los grandes títulos de Sony con los que estaría cerrando la era dorada de la PS4.

'Days Gone' sabe perfectamente a dónde ir y qué hacer, un título que nos hará ir de un lugar a otro con algún encargo y sin darnos cuenta, sorprendernos con diversos puntos de interés. Esto fuera de contarnos una historia muy bien llevada, de amor, pérdida, violencia, camaradería y como apunté líneas arriba, redención. Una fórmula que convierte de inmediato al título de Bend Studio en un uno de gran protagonismo, que es divertido, y que al mismo tiempo nos pondrá las cosas difíciles en un mundo hostil.

Otro de los puntos importantes que pude apreciar es su muy variada ambientación. En pocas palabras, sus escenarios son realmente muy variados, bellos y al mismo tiempo peligrosos. 'Dayd Gone' sabe pasar de una llanura a un bosque sin problema alguno, incluso también a zonas pobladas o pequeños asentamientos y zonas industriales, además, como buen 'survival', tendremos campamentos militares en lugares improvisados.

Todo esto hace que el juego se vea y se sienta verdadero y con una gran inmersión. Y para profundizar esto aún más, su sistema de clima y los ciclos de día y de noche nos dejarán apreciar espectaculares locaciones, siempre vigilando de que alguna manada de lobos o un horda de zombies no nos aceche mientras manejamos nuestra moto, una combinación perfecta entre melancolía y belleza.

Los personajes y la ambientación son dos detalles que le dan personalidad, como lo es nuestra motocicleta, ya que en el estudio desarrollador la han convertido prácticamente en un personaje más de este título, tan o incluso más importante que 'Deacon', ya que tendremos que repararla, llenar su tanque de gasolina e irla mejorando de a pocos, un detalle que para muchos es un acierto, aunque para otros un dolor de cabeza. No me cabe duda alguna que la moto es el elemento más importante del juego, y salvando ciertos detalles, le añade un extra más al 'crafteo'.

Poco a poco, el mundo abierto de Days Gone nos irá mostrando diversos lugares y situaciones. Poco a poco, el mundo abierto de Days Gone nos irá mostrando diversos lugares y situaciones.

El resto de elementos que encontraremos en 'Days Gone' son los convencionales que podremos encontrar en todo juego de acción, y que al mismo tiempo están muy bien trabajados. Además, la exploración nos brindará interesantes recompensas, casi siempre con nuevas armas o materiales para construir o mejorar las que ya tenemos. Además, el sistema de combate es realmente muy bueno, más el cuerpo a cuerpo.

'Days Gone' nos ofrece un aproximado de 38 horas de juego, tiempo que le dediqué a cambiar de opinión, de una en la que en primera instancia lo colocaba como un título general comparado con otros exclusivos, a una que por derecho y trabajo propio en todos sus apartados, se hace un espacio entre los mejores de la PS4. 'Days Gone' es un videojuego que combina mecánicas bien trabajadas ya vistas en otros títulos junto a unos personajes de gran nivel, y que aunque todo comience con ciertos clichés del género zombie, todo funciona y embona de forma perfecta, haciendo que cumpla. Estoy seguro que divertirá a los fans de los juegos de acción y exploración de mundo abierto, pero en especial a los de los títulos apocalípticos.

Podremos interactuar con otros personajes a lo largo de nuestra aventura. Podremos interactuar con otros personajes a lo largo de nuestra aventura.

Se desarrolló este análisis gracias a una copia digital proporcionado por PlayStation.

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA: PS4

DESARROLLADORA: Bend Studio

GÉNERO: Survival, Mundo Abierto, Acción

DISTRIBUIDOR: PlayStation

​PUNTAJE: 8.5