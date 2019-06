'Days Gone': Llegan nuevas misiones y contenido gratuito al videojuego [VIDEO]

Este 6 de junio, 'Days Gone' ha recibido una nueva actualización, solo que en esta ocasión no es una que solo le de solución a algunos problemas o ‘bugs’, sino que además añade una gran variedad de contenido para todos aquellos que buscan nuevas aventuras y retos en Oregon.

Este nuevo contenido gratuito añade la dificultad 'Supervivencia', la cual promete brindar a todos una experiencia más profunda al juego con detalles tales como no tener indicadores, mayor daño de los enemigos, no usar el viaje rápido y no usar la 'visión de supervivencia'.

Pero esto no es todo, ya que este mes tendremos actualizaciones que agregarán 'retos semanales'. Entre estos llegarán retos de combate, motociclismo y hordas. Si logramos superarlos, tendremos diversos premios tales como créditos para comprar apariencias para nuestra moto, parches que ofrecerán diversas ventajas, como aumentos de salud, mayor resistencia, anillos que aumentarán las habilidades de 'Deacon', o nuevos personajes con los que podremos jugar los retos 'Rikki', 'Boozer', 'Addy', 'Iron Mike', etc. Además, un soldado de 'NERO' y, 'Deacon' pero sin camisa.

'Days Gone' se encuentra disponible exclusivamente para PlayStation 4.