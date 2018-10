'Darksiders III': El título de THQ Nordic tendrá contenido post lanzamiento [VIDEO] 'The Crucible' y 'Keepers of the Void' ofrecerán nuevas áreas de juego, además de nuevas armas, enemigos y armaduras.

- / - El nuevo juego de THQ Nordic ya cuenta con fecha de lanzamiento, llegará el próximo 27 de noviembre a PS4, Xbox One y PC. - / - En esta tercera entrega, asumiremos el rol de Fury, un personaje ágil y rápido para el control. - / - El nuevo título de la franquicia goza de un excelente acabado gráfico. - / -