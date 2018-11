'Darksiders III': THQ Nordic desata la furia y el apocalipsis en el nuevo tráiler del título [VIDEO]

Estamos a tan solo 11 días de que THQ Nordi c y Gunfire Games lancen a los diversos mercados del mundo 'Darksiders III' , un título en el que asumiendo el rol de 'Fury' deberemos acabar con los siete pecados capitales quienes fueron liberados de su prisión.



Y para saber un poco más acerca de la trama, y nuevas secuencias ingame del título, se ha publicado un nuevo tráiler el cual compartimos en este post.



Recordemos que 'Darksiders III' tendrá dos contenidos descargables, el primer de esto llevará por título 'The Crucible', y en el deberemos eliminar una gran serie de enemigos para así conseguir nuevos y especiales ítems, mientras que en el segundo de nombre 'Keepers of the Void' nos dirigiremos a los 'Serpent Holes', lugares en los que al vencer a grandes criaturas ganaremos muy interesantes premios u objetos.



'Darksiders III' , el próximo 27 de noviembre para PS4, Xbox One y PC.