'Darksiders III': Conoce los requisitos de sistema para jugarlo en PC

Cada vez más, el lanzamiento de 'Darksiders III' está más cerca. Y si el jugarlo en PC es lo que estás pensando, Gunfire Games y THQ Nordic han revelado los requerimientos mínimos y recomendados para poder jugarlo en dicha plataforma.



REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Sistema operativo: Windows 7/8.1 /10 (versiones de 64 bits)

CPU: Intel i5-4690K (3.5 GHz) o AMD FX-8320 (3.5 GHz)

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 660 o Radeon R7 370 2 GB

Almacenamiento: 25 GB

DirectX: DirectX 11



REQUERIMIENTOS RECOMENDADOS

Sistema operativo: Windows 7/ 8.1/10 (versiones de 64 bits)

CPU: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz) o AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)

Memoria: 16 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 480 4 GB

Almacenamiento: 25 GB

DirectX: DirectX 11



Se ha indicado además que 'Darksiders III' tendrá una duración aproximada de 15 horas, pero a esto se puede sumar aún más tiempo de juego gracias al desarrollo de 2 paquetes de contenido adicional postlanzamiento, 'The Crucible' y 'Keepers of the Void'.



Detalles aparte, se debe mencionar que 'Darksiders III' llegará en 12 idiomas, así que podremos jugarlo con una interfaz, voces y subtítulos en español (España), inglés, francés, italiano, alemán, entre otros. Como también tendrá compatibilidad con ogros, cromos, Steam Cloud y soporte con controles.



'Darksiders III' llegará el próximo 27 de noviembre a PS4, Xbox One y PC.