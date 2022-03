‘Cyberpunk 2077′ es, sin temor a equivocarme, uno de los videojuegos más polémicos de los últimos años. Un titán que ha sido ocupado por diversos errores que terminaron con dejarlo atrás, pero que sin lugar a dudas es un juego ambicioso y con una identidad que muchos títulos desearían tener. Junto con las promesas de mejorar un producto inacabado, llega la versión nativa para la nueva generación y que le ha dado al videojuego una nueva oportunidad de redención.

El título se luce en sus versiones nativas para PlayStation 5 y Xbox Series X|S gracias a las mejoras desarrolladas.

MEJORAS SUSTANCIALES

A nivel mecánico, muchos errores han sido solucionados y el juego ha sufrido una mejora interna considerable. La estabilidad del título está ampliamente mejorada y ha recibido muchos ajustes en su esquema jugable para hacerlo mucho más atractivo a los usuarios. Además, un detalle no menor es la posibilidad de editar a nuestro personaje en el momento que se necesite. Y si bien la actualización multijugador aún no existe. ya se siente que se está preparando el campo para ella.

Pero ¿cómo exprime esta versión a las consolas de actual generación? Como se dijo en su lanzamiento, ‘Cyberpunk 2077′ para PlayStation 5 funcionaba bastante bien, el juego se movía con mucha soltura y se notaba que la potencia supera los requerimientos necesarios para mover tal músculo gráfico.

Esta versión nativa, propia de la nueva generación, trae todos los cambios técnicos y jugables, pero lo más importante, creo yo, son las mejoras gráficas para exprimir las consolas actuales. En términos generales, las texturas han sufrido una mejora y la iluminación también se siente mucho más natural. ‘Cyberpunk 2077′ de por sí es un juego con un diseño de arte sobresaliente y estas mejoras más que aportar a la calidad de personajes, que sigue siendo algo baja, afecta positivamente a la piedra angular del juego: ‘Night City’.

CIUDAD MÁS VIVA

La urbe se ha visto mejorada gracias a estos detalles gráficos pero aún sigue sintiéndose un tanto vacía. La potencia adicional de las consolas hubiera servido para aumentar la densidad de vehículos dentro de la metrópolis, pero lamentablemente no llega a cumplirse este punto totalmente.

Los gatillos adaptativos de PlayStation 5 funcionan de maravilla y se nota que hay un gran trabajo en adaptarlos a ‘Cyberpunk 2077′. No solo ponen resistencia, sino que también se van soltando en base a la respuesta del vehículo implementánsose de forma fantástica.

GRÁFICA

El plato fuerte de la actualización son las opciones gráficas: rendimiento o calidad. En el modo rendimiento tendremos unos sesenta cuadros por segundo bastante estables y que, ya estaban en la versión de PlayStaton 4 corriendo a PlayStation 5, por lo que fuera de las mejoras de texturas, sería básicamente la misma experiencia.

Luego, el modo calidad reduce la tasa de cuadros por segundo a treinta y agrega trazado de rayos. Entiendo que esta tecnología es de las más demandantes y aprovechada correctamente puede marcar una diferencia considerable. Lamentablemente, aquí no es el caso y si bien hay mejoras, no es justificable reducir la fluidez a treinta cuadros por segundo para activar una cualidad que no aprovecha el título.

CONCLUSIÓN

‘Cyberpunk 2077′ es una aventura que avanza lentamente hacia el estado ideal. Lamentablemente, si vienes de PlayStation 5 y jugabas la versión de PlayStation 4 mediante retrocompatibilidad, la experiencia no es tan diferente. En cambio, si vienes de jugar la versión de PlayStation 4 y das el salto a la actual generación, posiblemente te encuentres con el juego que esperabas ver en un inicio. El potencial de ‘Cyberpunk 2077′ es increíble y si bien es un juego por momentos muy abrumador, esta actualización confirma esa ambición. Es seguro regresar a ‘Night City’ y tener una experiencia increíble, pero aún no es el juego revolucionario que CD Projekt prometió a sus seguidores.

El análisis de ‘Cyberpunk 2077′ para la nueva generción de consolas fue desarrollado gracias a una copia del título para PlayStation 5 enviada por Warner Bros. Games.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X|S

• DESARROLLADORA: CD Projekt

• GÉNERO: Mundo abierto, Acción, Primera persona

• DISTRIBUIDOR: Warner Bros. Games

• PUNTAJE: 8

Vide análisis de ‘Cyberpunk 2077′