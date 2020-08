Tal y como se había anunciado se desarrolló una nueva presentación digital de ‘Cyberpunk 2077’, ‘Night City Wire'. En esta, se revelaron grandes novedades acerca del título de CD Projekt Red y Warner Bros. Games.

Lo primero que se pudo apreciar es un nuevo tráiler el cual revela un poco cuales serán los diversos caminos que tendremos como las calles futuristas con los ‘Street Kids’, los poblados alejados de la ciudad con los ‘Nomads’, o el poder ser parte de una de las organizaciones que controlan el mundo en ‘Corpo’.

Pero esto no es todo, ya que además se mostró otro tráiler en el cual se puede apreciar cómo se dividirán las armas en el videojuego; es decir, podremos encontrar desde rifles de asalto, escopetas, pistolas, rifles francotirador, ametralladoras ligeras hasta llegar a otras aún mucho más raras y extrañas las cuales tendrá habilidades únicas como usar balas rastreadoras o eléctricas, de fuego, y otras. Pero acceder a estas no será fácil, ya que a veces deberemos perdonar o no a un personaje, solo por el hecho de que no guste o no su arma.

Y como detalle extra se reveló un tráiler más en el que podemos apreciar nuevos datos acerca del grupo de música ‘Samurai', la banda a la que pertenece ‘Johnny Silverhand', interpretado por Keanu Reeves y de los artistas que serán los creadores de la música del grupo.

‘Cyberpunk 2077’ saldrá a la venta para PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia el próximo 19 de noviembre, para luego ser lanzando a futuro en PlayStation 5 y Xbox Series X.

