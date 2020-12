Han pasado 8 años desde que ‘Cyberpunk 2077’ fuese anunciado, y más desde el inicio del desarrollo. Con el historial del estudio polaco CD Projekt Red, es difícil pensar que algo puede salir mal. Desde el primer vistazo, donde elegimos a nuestro personaje y el inicio de su aventura, podemos percibir que nos encontramos ante un juego monumental.

LA CREACIÓN

‘Cyberpunk 2077’ es un juego de rol de mundo abierto donde controlamos a ‘V’ y su viaje dependerá de las decisiones que tomemos en la aventura contra las mega corporaciones que controlan ‘Night City’. Hay que resaltar que debido a este inicio, es necesario jugar los 3 caminos para poder conocer más sobre la aventura ya que cada uno tiene un enfoque diferente. Esto es muy positivo para el título, ya que no solo aumenta en la rejugabilidad, sino también en las decisiones que podemos tomar.

‘Cyberpunk 2077’ ya se encuentra dispoible en nuestro mercado. (Captura de pantalla)

Muchos criticaron la decisión de CD Projekt Red de hacer que ‘Cyberpunk 2077’ sea un videojuego en primera persona. Esto, en lo personal, creo que está hecho para que se pueda apreciar el detalle que se puso en la creación de personajes, entornos y referencias. ‘V’, ‘Jackie’ y otros más no solo son los protagonistas, la misma ciudad ‘Night City’, también lo es. Por momentos vacía, por momentos confusa, esta ciudad no deja de sorprender. Las luces de neón, los edificios, todo te cuenta una historia y depende de nosotros descubrir cual es.

Ahora bien, como todo buen juego de rol que se respete, la narrativa es muy importante y esto es algo que podemos tocar con pinzas. En gran parte del inicio, ‘Cyberpunk 2077’ se toma su tiempo para definir sus reglas, y si eres de los jugadores que buscan un juego de disparos con todas sus letras, puede que no encuentren esto. El relato y las decisiones pesan más que los tiros, posicionando a este título como una versión muy interesante del juego de rol actual.

SU TRAMA

La historia está contada de forma interesante, y es muy fácil seguir cada una de las líneas argumentales que se entrelazan, siguiendo la misma estructura de misiones que ya nos tiene acostumbrado el estudio polaco. Estas misiones llegarán en forma de llamadas telefónicas, algo simple pero efectivo.

Depende mucho cómo reaccionamos ante las situaciones más complejas y cada momento de tensión único. Mención especial a Keanu Reeves en su interpretación de ‘Johnny Silverhand’ que, doy por hecho, se convertirá en el personaje favorito de los jugadores, no solo porque cada aparición aporta mucho a la narrativa, también la historia misma del personaje suma en gran forma.

VARIEDAD

‘Cyberpunk 2077’ es un juego inmersivo y que invita a que cada jugador tenga un estilo propio que jugar, teniendo diferentes disciplinas en las cuales enfocarte. Si prefieres las armas de juego, el hackeo o el sigilo, todo depende de cada uno. Cada estadística que mejoremos al subir un nivel mejorará ciertas características y en base a esto, podemos asignar habilidades pasivas y conseguir un amplio espectro de posibilidades.

Puedes mejorar armas, agregarle nuevos componentes, crear nuevas o comprar otras, al final, el jugador tiene total libertad en cómo mejorar. Incluso encontraremos diversos objetos que podremos equipar a nuestro cuerpo, como prótesis biónicas que nos ofrecerán otras características adicionales a las que ya tenemos.

GRÁFICA Y DIFERENCIAS

A nivel visual, depende en qué sistema se haya estado jugando. ‘Cyberpunk 2077’ cuenta con una dirección de arte soberbia y toda ‘Night City’ respira vida y muestra imponencia. Mención aparte al ‘modo foto’ del juego que sirve para aprovechar al máximo toda nuestra creatividad ya que cuenta con herramientas muy profesionales para hacer de cada imagen un bonito fondo de pantalla.

Lamentablemente, no todo es bonito, no solo por que la calidad visual es relativa, sino también, por el desempeño del mismo. Desde su anuncio, sabíamos que iba a ser un juego puntero en su momento, pero nunca supimos cuanta diferencia abría. La versión de PC cuenta con un rendimiento ideal y sin contar los errores de programación, debería ser la plataforma definitiva. El juego inicialmente fue anunciado para PlayStation 4y Xbox One y ahora sabemos que esa decisión no fue la adecuada.

‘Cyberpunk 2077’ cuenta con un rendimiento por debajo de lo esperado en consolas de pasada generación, teniendo bajones de hasta diez cuadros por segundo y la resolución baja hasta los 720p, algo impensado teniendo en cuenta que el 4k es el nuevo estándar.

SONIDO

A nivel sonoro, ‘Cyberpunk 2077’ sigue sorprendiendo. Las melodías creadas para el videojuego son muy potentes y encajan perfectamente con la acción. No hay duda que se han tomado un gran trabajo a la hora de musicalizarlo, siendo incluso uno de los puntos más fuertes del videojuego.

CONCLUSIÓN

Fuera de los problemas técnicos, este es el título que le ha dado una nueva vida al género de rol. Las historias, los personajes, los escenarios, todo suma para crear un videojuego redondo y super disfrutable. Si buscas una aventura única, refrescante y que te suelta en un mundo futurista donde tu mismo escribes tu propia historia, ‘Cyberpunk 2077’ es el juego que tienes que jugar, aunque en la generación pasada puede dar uno que otro dolor de cabeza.

Este análisis fue desarrollado en PlayStation 4 y PlayStation 5 gracias a una copia digital del título enviada por Warner Bros. Games.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: CD Projekt Red

• GÉNERO: Acción, Simulación, Rol

• DISTRIBUIDOR: Warner Bros. Games

• PUNTAJE: 10

