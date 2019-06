'Cuphead': Una gran aventura enmarcada en un estilo 'retro' [RESEÑA]

Para nadie es un secreto el éxito alcanzado por 'Cuphead' desde su lanzamiento en el 2017, un título ambicioso y arriesgado nacido de la mente y corazones de dos hermanos canadienses: Chad y Jared Moldenhauer, fundadores de Studio MDHR.

Lanzado originalmente para PC y Xbox One, 'Cuphead', ya se encuentra disponible para Nintendo Switch desde el pasado 18 de abril, fecha en la que arribó con todo el repertorio además de poder disfrutarlo también con el modo portátil de la consola de Nintendo.

Una historia de tazas

'Cuphead' nos cuenta la historia de 2 hermanos, 'Cuphead' y 'Mugman', quienes tras perder una apuesta con el mismísimo 'Diablo', no tienen otra alternativa que viajar por el mundo y recuperar los contratos de alma de todos los deudores de este para de esta manera poder saldar sus deudas.

Nada mas con iniciar, descubriremos que el mapa general, llamado 'Inkwell Island', se encuentra dividido en sectores, los cuales deberemos completar para acceder al siguiente. Entre área y área, 'King Dice', el administrador del 'Casino del Diablo' nos recibirá los contratos recuperados y nos dejará seguir avanzando.

Efecto Cuphead

'Cuphed' siempre mostró una identidad única, logrando un gran balance entre apartado gráfico lleno de vida y arte, así como también el gran nivel de dificultad que presenta, enfocado tanto en sus altos niveles de reto y mecánicas de juego.

Con un apartado gráfico basado en las icónicas caricaturas de los años 30 e inspirado en las animaciones de Walt Disney y Fleisher Studios ('Bety Boop' y 'Popeye' entre otros). 'Cuphead' presenta una hermosa animación diseñada a mano cuadro a cuadro, desde los personajes, escenarios y jefes.

Memoria y Habilidad

Las mecánicas de juego que presenta 'Cuphead' son simplemente radicales, en todo momento los enemigos no dejarán de atacarnos. Los jefes contarán con patrones de ataque, pero este cambiara cada cierto daño recibido, esto quiere decir que deberemos aprender entre 4 a 5 patrones de ataques diferentes por cada uno de ellos, y así evitar sucumbir ante cualquier cambio de ataque los cuales vendrán acompañadas de transformaciones, tomando en cuenta que los deudores de almas no dejarán que un par de tazas recuperen los contratos fácilmente.

Esto nos lleva a que muerte tras muerte el jugador irá aprendiendo cada patrón, aunque esto no garantiza la victoria, muchos de los ataques son aleatorios, e inclusive en muchas ocasiones dará la impresión de que la inteligencia artificial realmente nos odia.

Disfrútalo en cualquier lugar

El juego cooperativo es lo mejor de 'Cuphead', siendo realmente recomendable el jugarlo junto a un amigo. Algo realmente increíble es la capacidad portátil que nos presenta la Nintendo Switch, ya que con el uso de ambos controles ('joy-cons') podremos disfrutar de una partida en cualquier lugar. De esta manera no encasillaremos la diversión a una sala de casa o a nuestra habitación.

Ciertas mejoras gráficas respecto a las animaciones de 'Cuphead' y 'Mugman' adornan este reciente titulo lanzado para la híbrida de Nintendo. Además, tendremos la posibilidad de jugarlo con textos en español latino.

Como dato extra, podremos seguir disfrutando de este maravilloso título hasta la llegada del nuevo contenido descargable anunciado por Studio MDHR: 'The Delicious Last Course'.

Esta reseña fue desarrollada gracias a una copia enviada por Nintendo. 'Cuphead' ya se encuentra disponible en la tienda de Nintendo Perú online.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Studio MDHR

• GÉNERO: Acción, Arcade, Plataformas, Disparos

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• ​PUNTAJE: 9