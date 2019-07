Cuphead anuncia que tendrá su propia serie animada en Netflix

La compañía desarrolladora Studio MDHR dio a conocer hoy en redes sociales que su popular videojuego Cuphead contará con un programa propio en la plataforma Netflix , aunque aun se desconoce la fecha de lanzamiento.

"Viniendo a ti en todo color y sonido de cine, es ... ¡ The Cuphead Show! Sé testigo de las maravillosas islas de Inkwell como nunca antes las habías visto en una serie original inspirada en los estilos de animación clásicos de la década de 1930. ¡Ahora en producción por el talentoso equipo de Netflix Animation!" se lee en el mensaje divulgado este martes por la página oficial de Cuphead.

El programa contará con los ya conocidos protagonistas Cuphead y su compañero azul Mugman, en una comedia que será apta para todo público, según reveló el portal especializado en videojuegos IGN.

"Es seguro para los niños. Pero escrito, también hay cosas que los adultos encuentran divertidas y atraen a un público más amplio. No es un show de niños pequeños o una caricatura de niños pequeños", comentó a IGN Chad Moldenhauer, codirector del juego.

El hermano de Chad, Jared Moldenhauer y también director de Cuphead reveló al portal que el programa aun no tiene una trama definida pero aclaró que este distará de lo que se observó en el videojuego.

“El juego contó su historia. La caricatura relatará la suya", afirmó, para luego añadir que la serie tendrá similaridades con caricaturas como las de Mickey Mouse, en las que el protagonista atraviesa por distintas situaciones como ser "piloto o vender hotdogs".

Cuphead fue lanzado en 2017 para PC y Xbox One y alcanzó su popularidad en poco tiempo al haber destacado por sus gráficos, que reflejaban una similitud con las caricaturas animadas de antaño, así como por su alto nivel de dificultad.

El videojuego lanzará contenido descargable (DLC) en 2020 llamado "The Delicious Last Course".