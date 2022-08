Llegó el momento que todos los gamers y creadores de cultos han esperado. Y es que Devolver Digital anunció el lanzamiento de ‘Cult of the Lamb’ en todos los mercados, incluyendo el nuestro.

Así es, el videojuego en el que encarnaremos a un oscuro pero adorable cordero poseído, el cual deberá dirigir una secta religiosa la cual busca apoderarse del mundo, ya se encuentra a la venta.

Así pues, tendremos que predicar la oscura palabra en una tierra infestada por falsos profetas de diversas religiones con seguidores, a los cuales deberemos convencer de que nuestra palabra será la que los salvará.

‘Cult of the Lamb’ ya se encuentra disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC.

Tráiler de ‘Cult of the Lamb’