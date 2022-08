Ultimamente he podido encontrar y analizar diversos títulos basados o con temática conspiranóica, y teniendo esto presente como el poder haber disfrutado de forma previa ‘Cult of the Lamb’ previo a su lanzamiento gracias a Devolver Digital, puedo revelar de que el juego mismo. Un videojuego en el que seremos un cordero poseído, deberemos llevar la palabra de su dios a todos los rincones mientras lucha contra otros grupos religiosos para imponer el suyo. ¿Suena conocido todo esto?. Lo nuevo de la compañía americana es arriesgado y polémico, y aquí les comentaré si vale la pena o no.

Lo nuevo de Devolver Digital llega tanto a la nueva y anterior generación, como también a PC.

TRAMA

La historia de este título es concreta y sencilla, pero al mismo tiempo contundente: Somos el último cordero de nuestra especie, y luego de morir por decapitación, nuestra alma es llevada ante ‘Aquel Que Espera’, cual jefe de los arcontes, quien nos revive y otorga grandes poderes con los que nos vengaremos y rendiremos tributo a este ‘dios’, como también hacerle sacrificios y eliminar a cuanto hereje tengamos por delante.

Lo nuevo de Devolver Digital llega tanto a la nueva y anterior generación, como también a PC.

VARIEDAD

‘Cult of the Lamb’ es un videojuego el cual reune varios géneros en uno solo, ‘hack and slash’, ‘rol’, ‘puzzles’ y’administración’. Pero siendo más claros, tenemos dos pilares muy bien marcados: la acción, momentos de combate en donde cual juego de ‘calabozos’ generados de forma aleatoria, lucharemos contra diversos enemigos; y por otro lado, la gestión de nuestra secta, en donde velaremos por el crecimiento de la misma, creando estructuras y tecnología, para que todos nuestros devotos se mantegan tranquilos y recolectemos su energia mientras oran.

A esto, hay que sumarle el hecho de que realizaremos un extenso peregrinaje por un mapa, en donde diversas situaciones nos pondrán a prueba, ya sea en combate o tomando decisiones de tipo moral. Y es que las respuestas adecuadas en el momento preciso, nos ayudarán a ganar más poder, con lo que obtendremos más habilidades, vidas extra y nuevas armas.

Además, ‘Cult of the Lamb’ cuenta con un juego de cartas del tarot, las cuales se presentan como un grupo de habilidades extra y se aplican en una fase del juego de forma aleatoria, esto sin dejar de lado las mejoras para nuestra religión, lo cual se verá reflejado con nuevas y mejores construcciones y gozar de una mayor devoción, como también el poder hacer uso de los restos y despojos de nuestros enemigos en rituales.

Lo nuevo de Devolver Digital llega tanto a la nueva y anterior generación, como también a PC.

PERSONALIZAR

Como podemos ver hasta aquí, ‘Cult of the Lamb’ es un título en donde gozamos de una gran libertad para hacer prácticamente de todo, como es el caso de la personalización. Y es que no solo podremos controlar nuestra base o centro de operaciones con la distribución de cada construcción, sino que también podremos decorarla, algo que marcará una clara diferencia entre una secta y otra.

A esto, también podremos darle el nombre que más nos guste a cada uno de nuestros devotos, podremos darle la forma que más se nos antoje, e incluso personalidades a estos para que la doctrina de nuestra religión avance.

Lo nuevo de Devolver Digital llega tanto a la nueva y anterior generación, como también a PC.

GRÁFICOS Y SONIDO

Lo nuevo de Devolver Digital ofrece una vista isométrica en tres dimensiones con elementos y personajes en dos. No tendremos el control de la cámara, aunque esto no es necesario. Pero si todo esto es para remarcar, es el apartado artístico de todos los personajes lo que más llama la atención, llegando estos a ser tiernos cuando están de nuestro lado o repugnantes si son enemigos.

Con relación al diseño de niveles, estos gozan de casi la misma estructura con diversos tonos de color, los cuales además presentan diversos objetos para destruír y enemigos a eliminar. Esto sin dejar de lado a los jefes de turno, los cuales denotan un trabajo increible y de muy buenas animaciones. Y con relación a los sonidos, todo va acorde al título y escenas en la que nos encontremos. Detalle aparte, los personajes no tendrán voces sino sonidos.

REJUGABLE

Uno podría pensar de que ‘Cult of the Lamb’ no es rejugable o tal vez corto en duración, pero sería un craso error afirmar esto. Y es que si bien el título ofrece 16 fases, las cuales poseen un jefe final, el tener que volver a visitar niveles para recolectar recursos, cumplir misiones secundarias y desarrollar nuestra base o centro de operaciones, ya sea dando sermones, celebrando rituales, cultivando alimentos, sacrificando infieles y demás, será lo que más tiempo nos lleve. Todo está muy bien planteado y estructurado.

Lo nuevo de Devolver Digital llega tanto a la nueva y anterior generación, como también a PC.

CONCLUSIÓN

‘Cult of the Lamb’ puede ser un juego algo corto, pero si lo vemos de forma correcta, pasaremos muchas horas adoctrinando a nuestro fieles seguidores. Su calidad gráfica da la impresión que es un juego para niños, pero es todo lo contrario antes toda la temática y simbología presente, y que llenaría de orgullo al mismísimo Aleister Crowley. Presenta una evolución constante de sus pilares y es altamente rejugable, incluso después de haberlo completado.

El análisis de ‘Cult of the Lamb’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Devolver Digital para PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Massive Monster

• GÉNERO: Rol, Aventuras, Gestión, Combate

• DISTRIBUIDOR: Devolver Digital

• PUNTAJE: 10

Tráiler de lanzamiento de ‘Cult of the Lamb′