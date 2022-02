Devolver Digital anunció que ‘Cult of the Lamb’, el oscuro y carismático título en el que controlaremos una secta encarnando a un cordero poseído llegará consolas y PC a finales de este año.

Así es, en ‘Cult of the Lamb’ asumiremos el papel de un cordero el cual fue salvado de la muerte gracias a un extraño y misterioso ser al cual deberemos devolverle el favor creado una comunidad religiosa la cual siga ciegamente su palabra con falsos profetas.

Pero eso no es todo, ya que además deberemos adentrarnos en misteriosas regiones y crear nuevas comunidades para de esta forma expandir el dogma religioso, pero deberemos tener cuidado ya que también tendremos que hacer frente a extraños y poderosos enemigos de cultos rivales.

‘Cult of the Lamb’ saldrá a finales de año para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Nuevo tráiler de ‘Cult of the Lamb’