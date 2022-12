Entrando ya a la recta final de este año, y teniendo presente que en estos últimos días estarán llegando los últimos títulos de este 2022, Square Enix nos sorprende con la llegada de ‘Crisis Core: Final Fantasy VII Reunión’, una versión remasterizada del clásico título de la franquicia de rol en el que encarnábamos a un soldado de nombre ‘Zack’ y que llegó a la PSP de PlayStation.

Lo nuevo de Square Enix saldrá a la venta el próximo 13 de diciembre.

SALTA A LA VISTA

Ahora bien, soy sincero al decir que nunca tuve una dicha consola de la compañía japonesa, por lo que no pude disfrutar de este título en su momento, hace ya quince años atrás, y estoy serguro que, al igual que muchos gamers, agradezco a Square Enix por traer nuevamente este título, el cual goza de un renovado estilo.

Es más, desde un inicio el apartado que ha mejorado notablemente a primera vista es el gráfico, y que gracias al mismo podemos apreciar ahora personajes y modelados mucho más cercanos a lo que fue el ‘remake’ de ‘Final Fantasy VII’, con secuencias a sesenta cuadros por segundo y gran fluidez, aunque una que otra tiende a caer a la mitad.

Detalle aparte, las invocaciones de ‘Ifrit’ o ‘Bahamut’, por ejemplo, siguen siendo asombrosas, y no culpo a nadie si las ven una y otra vez, aunque no hayan sido mejoradas. Fuera de esto, no habrán mayores novedades con relación a las escenas cinemáticas o su trama. Sus escenas son básicamente las mismas al igual que sus planos.

Como plus al apartado gráfico, y los tiempos de carga casi inexistentes, son los escenarios los cuales presentan un mejor trabajo y se lucen en todo momento, lo cual invita a todos los que deseen a recorrerlos, ya que las misiones secundarias estarán a la orden del día.

Lo nuevo de Square Enix saldrá a la venta el próximo 13 de diciembre.

A JUGAR

Otro apartado en donde se pueden apreciar novedades es el jugable. Este es el otro en donde las novedades estarán presentes y en cantidad, pero siempre manteniendo la esencia de los clásicos e icónicos combates, sobre todo por la presencia de la ‘ruleta de la suerte’, la cual tiene algunas modificaciones.

Las batallas transcurren en tiempo real, sin escenas, cortes o algo que las limite, haciendo que todo luzca mucho a ‘Final Fantasy VII Remake’, esto por la forma en que se desarrollan los ataques y magias, fuera de los efectos y ritmo de juego en pantalla.

Con relación a la ‘ruleta de la suerte’, (sistema ‘OMD’), este ya no producirá ninguna interrupción al juego en ningún momento. Así pues, veremos en la parte superior izquierda de pantalla como giran números los cuales al coincidir nos brindarán ciertas ventajas temporales o activar los ‘limites’, invocaciones o ataques especiales. El detalle aquí, es que seremos nosotros quienes decidimos cuando hacer uso de estos y no al momento que sale la combinación.

Fuera de esto, los combates son espectaculares, por más encuentros aleatorios con los que nos topemos. Detalle aparte, algunas misiones secundarias podrían pasar factura si es que no estamos preparados o atentos.

APUNTES

Como datos extra, la interfaz del juego se basa en ‘Final Fantasy VII Remake’, lo cual hace que sea muy amigable al momento de desplazarnos por ella, en sus menús, leer correos, seleccionar misiones o seleccionar diversos objetos.

Lo nuevo de Square Enix saldrá a la venta el próximo 13 de diciembre.

CONCLUSIÓN

Podría decir que ‘Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion’ es el punto medio entre una versión remasterizada y un ‘remake’, y que mantendrá enganchado a todos los que busquen grandes momentos de acción junto a la buena historia de ‘Zack’, en esta precuela del gran ‘Final Fantasy VII’.

El análisis de ‘Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Square Enix.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Square Enix

• GÉNERO: Aventura, Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 9

Video análisis de ‘Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion’