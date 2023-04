Si recordásemos a ‘Crash’, el peludo y carísmático personaje del mundo de los videojuegos, habría que mencionar los saltos, giros, caos y la gran cantidad de frutas ‘wumpas’ que podríamos encontrar en cada uno de sus títulos. Pues bien, todo esto y más es lo que podremos encontrar en el nuevo videojuego que llegará muy pronto, ‘Crash Team Rumble’, y al que Perú21 tuvo acceso de forma anticipada gracias a una invitación de Activision.

Lo nuevo de Activision llegará tanto a la anterior como a la actual generación de consolas.

FRUTAS Y LOCURAS CON ESTILO

‘Crash Team Rumble’ es un videojuego multijugador competitivo, el cual podría resumirse y simplificarse al punto de que el equipo ganador será aquel que logre juntar o recolectar 2 mil ‘wumpas’. Pero aquí viene el divertido detalle, y es el cómo hacerlo asumiendo el rol de algunos de los personajes de la franquicia, como ‘Crash’, ‘Coco’ o el ‘Dr. Neo Cortex’ entre otros. Así pues, deberemos movernos por un escenario o nivel muy bien planteados en los que deberemos trabajar en equipo.

Así pues, tendremos como resultado, un título con unos controles fáciles y accesibles, fuera del personaje que seleccionemos. Además, cada uno de los caracteres gozan de una estética muy bien trabajada, como también los niveles, haciendo que el título se sienta dinámico por sus cuatro lados, aunque por otro lado ‘Crash Team Rumble’ se siente como un modo multijugador de un juego base que un título mismo.

TRABAJO DE EQUIPO

Como apuntamos líneas arriba, este videojuego es uno multijugador competitivo, al que además debemos apuntar su estilo plataformero, en el que en cada partida dos equipos compuestos por cuatro jugadores deberán reunir las ‘wumpas’ requeridas antes que el equipo rival. Para esto, deberemos pasar por estas o romper cajas las cuales reaparecerán pasado un tiempo determinado, para luego llevarlas a nuestra base.

Pero es aquí en donde entran los matices o detalles. El primero, cada personaje tiene un rol específico en las partidas; es decir, unos son mejores recolectando, mientras que otros serán mejores atacando o asistiendo a los miembros del equipo. Además, hay características para cada personaje: vida, capacidad para transportar ‘wumpas’, habilidad para el combate o movilidad, por ejemplo.

Pero esto no es todo, ya que cada personaje goza de su propio repertorio de movimientos o el uso de los ‘potenciadores’ de cada nivel o escenario. Fuera de esto, podremos también recoger relíquias las cuales activarán mejoras o ‘power-ups’, como colocarnos en pelotas para desplazarnos de forma más rápida, hacer uso de escudos o desatar una tormenta de rayos, por ejemplo.

SENCILLEZ ANTE TODO

Ahora bien, no se puede hablar mucho de ‘Crash Team Rumble’, ya que para esta fase de pruebas a la que fuimos invitados solo teníamos acceso a unos cuantos personajes y escenarios, pero queda claro que desde Activision buscan seguir la senda otros títulos como ‘Fal Guys’ o ‘Splatoon’.

Otro detalle con relación a las partidas es su tiempo de juego, ya que en tan solo cuatro minutos podremos saber qué equipo es el ganador, pero a esto tal vez un punto le pueda pasar ‘factura’, y es la falta de otros modos adicionales para jugar además de más mapas o escenarios. Se sabe que aún es pronto, pero con lo visto en tan solo unos minutos uno puede ya haber conocido todo acerca de este título.

DESBLOQUEO

Teniendo todo esto presente, nos queda más que claro que ‘Crash Team Rumble’ va a ‘estirar’ su jugabilidad en base a un ‘pase de batalla’ pasando horas de juego para desbloquear contenido de tipo estético, gestos o extras cumpliendo misiones y demás objetivos.

Hasta aquí no hay nada nuevo, es algo que ya hemos visto en otros título, pero habrá que tener presente ciertos detalles al momento de jugar partidas de tipo competitivas, ya que no es nada agradable ver como el equipo rival trabaja de forma coordinada mientras en el nuestro, hay jugadores que no hacen absolutamente nada. ¿Conclusión?, todo lo divertido puede desvanecerse en tan solo unos segundo, para luego salir de la partida y dejar de jugar.

Todo esto se podría solucionar de una forma mu simple, y es ofreciendo diversos modos de juego con la finalidad de poder darle al título más variedad. Pero en general, lo nuevo de Activision está muy bien planteado.

APUNTES

La idea o concepto de ‘Crash Team Rumble’ es clara, con sus ideas locas y gran jugabilidad. Solo faltaría ver el contenido completo con el que llegará en su versión final, y saber cómo desde Activision planean mantener y expandir fuera de los ‘pases de temporada’, y es que la lista de personajes de la franquicia es muy interesante, pero tampoco es extensa. Solo queda esperar al 20 de junio cuando lo nuevo de la compañía americana llegue a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

El acceso a la fase de prueba de ‘Crash Team Rumble’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título en su versión de ‘demo’.

Secuencia de juego de ‘Crash Team Rumble’

