Si bien con el pasar de los días el rumor se hacía cada vez más grande, hoy por fin se anunció la llegada de ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’, el esperado título de la franquicia. La desarrolladora Activisión dio a conocer el nuevo título en el marco del Summer Game Fest de Geoff Keighley.

Y para apaciguar la espera, se presentó el primer tráiler del videojuego. El avance muestra varias escenas del gameplay que resultan nostálgicas para cualquier que haya jugado las primeras entregas de Crash en la PlayStation 1.

Este título tomará lugar despúes de Crash Bandicoot: Warped: “Después de décadas de intentos infructuosos, el trío finalmente escapa, rompiendo un agujero del tamaño de un científico malvado en la estructura del espacio-tiempo en el proceso. Ahora todo lo que se interpone entre ellos y el dominio total sobre el multiverso son dos peculiares marsupiales de N. Sanity Island”

Crash Bandicoot 4: It’s About Time estará disponible en todo el mundo a partir del próximo 2 de octubre para las consoles de Play Station 4 y Xbox One. El desarrollo del juego corre a cargo de Toys for Bob, estudio responsable de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy y Spyro Reignited Trilogy.

Su precio será de 60 dólares.

Aún no se ha anunciado si el videojuego estará disponible más adelante para Switch.

