Sony empezó la historia de Crash en 1996 y se convirtió en la favorita de los fans de videojuegos de aventura, asi la trilogía empezó con un experimento del Doctor Neo Cortex que resultó fallido y Crash empezó su aventura para salvar a Tawna, su novia y de paso al mundo, y así han pasado más de 20 años y ahora está de vuelta.

Mira:

La nueva historia empezará este 2 de octubre, y continuará donde Crash Bandicoot: Warped quedó: Neo Cortex y Dr. N. Tropy están libres de su prisión y depende de Crash, Coco y sus amigos viajar en el tiempo y espacio para detener a estos tres no solo de tomarse el mundo, sino del multiverso entero.

Y hoy después de enterarnos cuándo será su lanzamiento lanzan sus fotos oficiales, y llena de más emoción a los fans de la saga.

Portada para playstation.

Crash para XBOX.

Rediseño más realista

Desarrollado por Toys for Bob, Crash Bandicoot 4: It’s About Time mantendrá el centro de lo que una experiencia Crash Bandicoot es: un intenso juego de plataformas en 3D pero con un estilo de arte reimaginado y actualizado, nuevas mecánicas del gameplay y la habilidad de cambiar entre los modos Moderno y Retro (un modo adaptado a aquellos que buscan la sensación de plataforma de viaje escuela, mientras que el otro es un poco más indulgente, pero no menos difícil de dominar).

A los que preordenen el juego tendrán un Reloj de Arena coleccionable.

Esto lo puedes ver en el tráiler de revelación del juego y en las imágenes. Visualmente, Toys for Bob está introduciendo una toma novedosa de Crash, sus amigos y los entornos que les rodean con un nuevo estilo artístico. A la vez que mantienen fiel el espíritu cómico de la franquicia, espera ver nuevos mundos, vistas exuberantes y una variedad absurda de enemigos y peligros en un estilo y fidelidad visual adecuados para una experiencia de juego moderna.

También se verán paisajes gigantescos y llamativos con puntos a lo largo de tu camino donde puedes ver niveles que le seguirán al que ya estás navegando. Incluirán un nuevo conjunto de trucos de plataforma como correr por muros, rieles y balancearse por cuerdas para ayudarte a llegar a todo lado, incluso los sitios secretos.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time estará disponible en PS4 y Xbox One el 2 de octubre de 2020.