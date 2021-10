Estando cada vez más cerca la fecha de lanzamiento de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, Square Enix viene revelando nueva información acerca de este próximo lanzamiento.

Y ahora, la compañía japonesa ha publicado un nuevo tráiler del esperado título, en el cual la estrella del mismo es el perro ‘Cosmo’, el can espacial soviético, junto a un buen grupo de cachorros superadorables.

La escena ocurre en su base en ‘Knowhere’, donde ‘Cosmo’ persigue su propia cola, juega a atrapar objetos y le gruñe amenazadoramente a ‘Rocket’, a la vez que habla con ‘Star-Lord’ sobre el interés común que tienen en llegar al fondo de los misterios que están conmocionando a la galaxia, esto fuera de que será un aliado invaluable en la gran aventura que espera al grupo por los rincones más recónditos y oscuros del universo.

Cabe recordar que ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ saldrá a la venta para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el 26 de octubre.

Nuevo tráiler de ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’