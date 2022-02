Luego de lo que fueron títulos como los de ‘The Evil Within’, la desarrolladora Tango Gameworks y Bethesda junto a la mente creativa de Shinji Mikami, tienen un nuevo proyecto el cual llegará muy pronto, ‘Ghostwire: Tokyo’, un título el cual hemos podido conocer un poco más gracias a una invitación por parte de Bethesda Latam, y que se pretende buscar innovar alejándose de otras franquicias, como ‘Resident Evil’.

‘Ghostwire: Tokyo’ llegará a PlayStation 5 y PC el 25 de marzo.

LO PRIMERO

Como apuntábamos líneas arriba, estuvimos presentes en un evento de la desarrolladora Tango Gameworks y Bethesda, en el cual pudímos apreciar una extensa secuencia de juego de este título, el cual llegará como una exclusiva de PlayStation 5 y que busca mezclar de forma correcta lo que son géneros de acción, combate y lucha en primera persona, junto a una temática de tipo fantasmagórica y de ‘thriller’.

Es así que luego del recibimiento de Kenji Kimura, director del título, se pasó a mostrar los primeros minutos del título, los cuales debo decir que resolvieron varias dudas y generaron otras preguntas. Pero mejor pasemos a detallar todo.

SUSPENSO

Lo primero que debo apuntar, y repetir, es que la secuencia de juego que se pudo apreciar, nos ubicaba en las primeras horas del juego. ‘Ghostwire: Tokyo’ es un título para jugar en solitario y con una gran narrativa. Es así que no tendremos modo multijugador, ni tampoco elementos de tipo social.

Es así que tendremos una experiencia en primera persona desde la que podremos hacer uso de grandes poderes lanzándolos hacia todo enemigo que tengamos por delante. Teniendo esto presente, podríamos decir que lo nuevo de Tango Gameworks es un juego de disparos en primer persona (‘FPS’), pero al mismo tiempo no lo es. Aquí, encarnando a nuestro protagonista, ‘Akito’, quien obtiene sus poderes de ente espiritual, podrá hacer diversos gestos con sus manos y lanzar hechizos. Esto, el mismo director de combate del juego, Shinichiro Hara, lo cataloga como una mezcla de karate con magia. Una vez debilitados nuestros enemigos, podremos extraer su núcleo con el uso del ‘L2′.

Por otro lado, mientras avancemos en nuestra aventura, podremos obtener nuevos y mejores poderes, los cuales servirán para acabar con enemigos de mayor poder. Esto me hizo recordar de inmediato a ‘Bioshock’, un juego de disparos en donde vencíamos a nuestros enemigos pero no haciendo uso de armas de fuego como tal, sino con los poderes que vamos obteniendo. Pero a esto, lo mejor sería probarlo para confirmar esto o no.

UN NUEVO MUNDO

Dejando de lado las mecánicas, lo que se pudo apreciar dejó en cierta forma clara la estructura de ‘Ghostwire: Tokyo’, como también un poco de su aspecto narrativo, la cual como seguro ya habrán entendido, tiene bastante de suspenso y terror.

Y con relación a este apartado, y de lo poco se mostró a la prensa, se entendió que una misteriosa neblina cubrió la zona central de Tokyo, lo cual generó que todos aquellos que esruvieran en la misma desaparezcan. Luego de estos, diversos entes espirituales, los ‘Visitor’, invadieron la ciudad. Es aquí que nuestro protagonista, se topa con l fantasma de un cazador de espíritus con el que se une y le otorga poderes especiales y ser su guía en toda esta aventura.

FORMA

Sobre la estructura del título de Bethesda, da la impresión de que estaremos en un mundo abierto, el cual ofrecerá un gran número de actividades de tipo secundarias. Y es que durante el video que se pudo apreciar noté en el minimapa que habían diversos íconos. Pero repito, lo mostrado fue solo el inicio del título y la trama principal, pero da la impresión de que podremos explorar las calles de Tokyo en cierta forma. Habrá que ver si al explorar espacios habitados nos toparemos con estos fantasmas.

RESULTADO

Luego de haber visto la presentación a la que fuímos invitados por parte de Bethesda, debo decir que si bien aún existen varias dudas ‘Ghostwire: Tokyo’ luce en gran forma. Goza de una gran atmósfera, y el uso del motor Unreal Engine 4 para el apartado gráfico hace que todo sea inmersivo.

Por otro lado, me intriga saber y conocer más acerca del sistema del sistema de juego de este título, el cual creo que tomará un sendero totalmente distinto a un juego de disparos convencional. Y como detalle extra, saber si estaremos frente a un juego de ‘mundo abierto’ o un título guiado.

Pero no tengo duda alguna que ‘Ghostwire: Tokyo’ pretenda sorprender al gamer y más aún con los pergaminos de Bethesda, Tango Gameworks y el mismo Mikami. ‘Ghostwire: Tokyo’ saldrá a la venta el 25 de marzo para PlayStation 5 y PC.

Nuevo video de ‘Ghostwire: Tokyo’