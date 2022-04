Si es que eres un fan de la franquicia de ‘The King of Fighters’ no te puedes perder ‘The King of Fighters: The Ultimate History’, un libro de colección el cual cuenta la saga en sus 28 años.

SNK Corporation y Bitmap Books han anunciado este material licenciado de forma oficial, el cual presenta toda la historia de la franquicia, el cual además cuenta con ilustraciones, opiniones de los mismos desarrolladores y mucho contenido artístico.

Pero eso no es todo, ya que además este libro contiene detalles nunca antes vistos sobre lo que son los orígenes de la saga.

Detalle aparte, además de la edición normal de este libro, también llega la ‘Edición All-Star de The King of Fighters: The Ultimate History’, una edición la cual además del libro cuenta con un estuche de cartón grueso para guardarlo con paneles táctiles los cuales, al ser presionados, reproducen efectos de sonido, esto fuera de piezas de arte impresas y e ilustraciones exclusivas.

Secuencia juego de ‘The King of Fighters XV’

