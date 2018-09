Conoce todos los detalles de 'Naruto to Boruto: Shinobi Striker' [RESEÑA]

'Naruto to Boruto: Shinobi Striker' llega con un modo de juego más basado en la experiencia online, la cual directamente no mantiene la linealidad argumental de la serie, solo toma, eventos o capítulos, a través de pequeñas historias a lo largo del desarrollo de cada uno de los personajes.



Aquí, nos ubicaremos dentro de 'Konoha' o 'aldea oculta de la hoja'. Dentro de ella apreciaremos diferentes edificaciones, las cuales podremos visitar. Dentro de cada uno de estos edificios se podrá desarrollar diversas actividades, desde seleccionar misiones, realizar compras de equipamiento, elegir un entrenador hasta poder participar en la 'Liga mundial Ninja'. Entre estos, tenemos la imponente 'Hacienda del Hokage', la tienda de herramientas ninja de 'Tenten', o la posada de 'Sakura Uchiha', por ejemplo.



Pero es en la emblemática 'Biblioteca Ninjitsu' en donde podremos elegir dentro de una lista que ira creciendo, al maestro de RV que nos entrenará. El que escojamos nos acompañará en las misiones en solitario teniendo la particularidad de poder subir de nivel y el desarrollo de nuevas y más poderosas habilidades de ataque conforme a las misiones y experiencia ganada.



Al iniciar 'Naruto to Boruto: Shinobi Striker' tendremos que crear nuestro propio avatar, mediante un menú de creación, muy al estilo de los títulos a los que 'Bandai Namco' nos tiene acostumbrados: podremos seleccionar el género, la estatura, el tono de piel, ojos, cejas y hasta la aldea de procedencia. Luego de haberlo creado podremos interactuar con cada uno de los personajes del título. Esto resulta fácil debido a que el titulo en general no mantienen ninguna línea argumental con respecto a la serie de anime y manga.



MECÁNICAS Y MODO DE JUEGO

Los modos de juego que nos presenta 'Naruto to Boruto: Shinobi Striker' van desde misiones de recolección, eliminación de enemigos, asegurar áreas de enemigos, proteger las puertas de la aldea y eliminar facciones enemigas con un gran jefe al final. Los escenarios son recreados enteramente en 3D y muchos de ellos guardan copia fiel de la serie de manga y anime.



La mecánica del juego nos permitirá saltar y caminar a través de las paredes, prácticamente sin ningún esfuerzo; los ataques rápidos y fluidos van desde los de corta distancia, ataques fuertes, cobertura y esquivo, uso de herramienta ninja (larga distancia, uso de trampas, etc), salto normal y salto de chakra (este último debe cargar). Dentro de los combates también contaremos con 2 casillas de ninjutsu, los cuales podremos administrar conforme se vayan desbloqueando nuevos poderes.



Algo muy destacable y por ser un titulo de combates en 3D, es la posibilidad de fijar un blanco, de esta manera se podrá proyectar la combinación de ataque directamente sobre un objetivo, así estaremos seguros de que el enemigo reciba el íntegro del ataque. También nuestro personaje contara con un 'Ninjutsu' de técnica secreta, el cual dependerá de un indicador, el cual se irá subiendo hasta que pueda realizarse.



Luego de cada mision se pasará a una pantalla de evaluación donde se asignará un rango a cada personaje, es aquí en donde nuestro personaje podrá subir de nivel mediante puntos de experiencia.



GRÁFICOS

Gráficamente este título llega planteado en 'cel shading', lo cual permite cubrir muy bien los elementos en tercera dimensión brindando una experiencia de estar frente a una serie animada, detalla muy bien los efectos, texturas y hasta las líneas cinéticas de la animación, nos dan la sensación de encontrarse más apegada al manga que a la serie de animación (respecto a las sombras, texturas y algunos trazos muy bien definidos). De esta manera tenemos asegurada una animación fluida y con escenas de acción muy parecidas la de la serie de animación.



Respecto a los ambientes y escenarios presentes en 'Naruto to Boruto: Shinobi Striker'; desde la construcción de los bosques, templos, aldeas, cuevas, hasta la misma 'Konoha', se encuentran muy bien detallados, y no dan la sensación inmediata de encontrarnos dentro de un campo cerrado; en esto trabaja muy bien el 'Unreal Engine'. De alguna u otra, manera notaremos a amplios escenarios puesto que no solo se desarrollan en espacios horizontales, sino también edificaciones de altura considerable que presentan detalles verticales muy buenos para nuestros ninjas.



El diseño de personajes es de lo mas variado y se han mantenido los uniformes, cintas, armas y hasta la paleta de colores, respecto a la serie animada. Algo que ya habíamos visto dentro del mundo de Dragon Ball FighterZ.



AUDIO

Respecto a la música: desde las animaciones, las voces (en japonés e inglés), efectos especiales, explosiones, 'ninjutsus' y las situaciones dramáticas de cada animación, estas se presentan como si de un guion de serie se tratase. Con tonadas muy de época y tonadas más rápidas que acompañan lo frenético de cada combate.



'Naruto to Boruto: Shinobi Striker' es un título del cual se requiera jugar en modo online cooperativo para poder explotar todo su potencial, tomando en cuenta que existen un sinnúmero de misiones y/o combates que obligatoriamente requieren que hagamos equipo con otros jugadores, debido al nivel de ataque de los enemigos.

FICHA



PLATAFORMA: PS4, Xbox One, PC

DESARROLLADORA: CyberConnect2, Soleil

GÉNERO : Acción

DISTRIBUIDOR: Bandai Namco



PUNTAJE: 7.5