Estas son las bases y canciones del 'Just Dance Challenge' para el MasGamers Festival 2019 [VIDEOS]

Ubisoft y Guaraná han revelado las bases para la fase peruana del 'Just Dance Challenge' , competencia en la que se elegirá a los dos mejores 'Just Dancers' de Perú (chico y chica) en el marco del MasGamers Festival 2019, el cual se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

Las bases para poder participar en el 'Just Dance Challenge' son las siguientes:



• Edad: Los 'Just Dancers' y asistentes al evento que quieran participar en la fase peruana del 'Just Dance Challenge' deberán ser mayores de 13 años, cumplidos al día 23 de agosto de 2019.

• Categorías: La competencia estará dividida en dos categorías, 'Mujeres' y 'Hombres'.

• Rondas: Contará con una ronda de clasificatoria, semifinales y finales.

• Participación: Los asistentes al MasGamers Festival 2019 deberán presentarse en el stand de Guaraná y 'Just Dance' el viernes 23 de agosto a partir de las 1:00 pm y el sábado 24 de agosto a la misma hora.

• Inscripción: La inscripción será presencial desde hora de apertura del evento.

Por otro lado, se ha revelado la lista de temas de 'Just Dance 2019' que estarán disponibles para la fase clasificatoria, semifinales y finales:



• ( 'Easy') 'A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)' - Fergie , Q-Tip , GoonRock.

• ('Easy') 'Adeyyo' - Ece Seçkin.

• ('Easy') 'Calypso' - Luis Fonsi , Stefflon Don.

• ('Easy') 'Familiar' - Blackpink.

• ('Easy') 'Havana' - Camila Cabello.

• ('Easy') 'I Feel It Coming' - The Weeknd , Daft Punk.

• ('Easy') 'I'm Still Standin' - Top Culture.

• ('Easy') 'Make Me Feel' - Janelle Monáe.

• ('Easy') 'New Rules' - Dua Lipa.

• ('Easy') 'No Tears Left to Cry' - Ariana Grande.

• ('Easy') 'The Rhythm of the Night' - Ultraclub 90.

• ('Easy') 'Sangria Wine' - Pharrell Williams, Camila Cabello.

• ('Easy') 'Shaky Shaky' - Daddy Yankee.

• ('Easy') 'Sweet Little Unforgettable Thing' - Bea Mille.

• ( 'Easy') 'Un Poco Loco' - Disney-Pixar's Coco.

• ( 'Easy') 'Water Me' - Lizzo.

• ( 'Medium') 'Ça Plane Pour Moi' - Bob Platine.

• ( 'Medium') 'Fire on the Dancefloor' - Michelle Delamor.

• ( 'Medium') 'Miłość w Zakopanem' - Sławomir.

• ( 'Medium') 'Narco' - Blasterjaxx , Timmy Trumpet.

• ( 'Medium') 'One Kiss' - Calvin Harris , Dua Lipa.

• ('Medium') 'Toy' - Netta.

• ('Hard') 'New Reality' - Gigi Rowe.

• ( 'Hard') 'New World' - Krewella, Yellow Claw, VAVA.

• ( 'Extreme') 'Bang Bang Bang ALT' - Big Bang.

• ( 'Extreme') 'Finesse (Remix) ALT' - Bruno Mars , Cardi B.

• ( 'Extreme') 'Mad Love ALT' - Sean Paul, David Guetta, Becky G.

• ( 'Extreme') 'New Rules ALT' - Dua Lipa.



No dejes pasar la oportunidad de convertirte en el mejor 'Just Dancer' de Perú y representar a nuestro país en el 'Just Dance Challenge' en Brasil.