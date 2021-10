Desde la agrupación original del año 1969 hasta aquella liderada por la X-Men Kitty Pride, los ahora famosos ‘Guardians of the Galaxy’ tienen una larga historia de diferentes integrantes que han llevado con orgullo la responsabilidad que llega junto con la membresía a este “ilustre” grupo de desadaptados viajeros del espacio.

Sin embargo, no hay duda que la mayoría de fanáticos están mucho más familiarizados con aquel cast que protagonizó no una, sino dos, exitosas entregas cinematográficas como parte del creciente Universo Cinemático Marvel: Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon y el querido Groot.

Aprovechando esto, no es de extrañar que sean justamente ellos los integrantes que Square Enix y el equipo desarrollador de Eidos-Montreal eligieron para protagonizar su nuevo título que llegará a todas las plataformas modernas este mes. Por ello, y por si aun no conoces a alguno, te los presentamos antes de que te sientes a jugar Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Star-Lord (Peter Quill)

Creado por Steve Englehard y Steve Gan en el año 1976. El personaje de Peter Quill es prácticamente sinónimo con el título “Guardián de la Galaxia” para la gran mayoría de seguidores de Marvel; es por ello que es difícil de creer que no es uno de los primeros guardianes y ni siquiera tendría un rol muy importante en los cómics hasta mucho tiempo después con una segunda versión del personaje.

A diferencia de su versión interpretada por Chris Pratt en el cine, el Star-Lord de los cómics es hijo de J’son, rey de Spartax y policía intergaláctico, y la humana Meredith Quill. Luego de su breve tiempo en la Tierra, J’son debe regresar al espacio dejando a Meredith sin saber que ella estaba embarazada. Lamentablemente esto provocó que un grupo de aliens, buscando eliminar la descendencia de J’son, atacaran el hogar de Peter causando la muerte de su madre. El joven Peter sobreviviría al ataque y lograría unirse a la NASA. Durante una misión, su nave quedaría a la deriva en el espacio, siendo eventualmente salvada por los Ravagers, un grupo liderado por Yondu, uno de los primeros Guardianes de la Galaxia, quien se volvería su mentor.

Es durante el evento “Annihilation” del 2006 que Peter se une al combate al lado del héroe conocido como Nova contra el villano Annihilus y el nombre de Star-Lord finalmente se haría conocido por formar un nuevo grupo de Guardianes con la misión de detener nuevas amenazas espaciales antes de que puedan volverse demasiado fuertes.

Gamora

Creada por Jim Starlin, los orígenes de este personaje datan del año 1975 y no solo es conocida por ser la hija adoptiva del peligroso titán Thanos sino también por ser “La Mujer Más Peligrosa del Universo”. Ella cuenta con poderes como agilidad y fuerza sobrehumana, y es además la última sobreviviente de su especie, exterminada hace varios años por los Badoo, los mismos aliens culpables de la muerte de la madre de Star-Lord.

Criada y entrenada por Thanos, Gamora es una experta en combate y ganaría importancia en la historia del universo Marvel durante el evento Infinity Gauntlet en la batalla contra su propio padre para evitar que destruya la mitad de la vida en el universo utilizando las Gemas del Infinito. Luego de esta gran lucha, Adam Warlock le encargaría la misión de cuidar de la Gema del Tiempo como parte del grupo conocido como Infinity Watch.

Luego de algunos años, Gamora volvería habiendo dejado atrás al grupo de Warlock y las gemas para tratar de recuperar su lugar en el universo como alguien a temer. Es durante los eventos de “Annihilation” que ella se une a Nova y su equipo para derrotar a Annihilus, formando parte, poco después, del nuevo equipo de Guardianes de la Galaxia creado por Star-Lord.

Drax El Destructor

Creado también por Jim Starlin en 1973, existen dos versiones principales de Drax en los cómics de Marvel. El primero de ellos era un humano llamado Arthur Douglas que fue atacado por el villano Thanos perdiendo la vida y a su familia en el proceso. El ser conocido como Kronos sintió piedad por esta tragedia y colocó el alma de Arthur en un nuevo cuerpo con fuerza y resistencia sobrehumana, así como el poder de generar rayos de energía.

Creado con el objetivo de vengarse de Thanos, Drax también formó parte de la batalla del Infinity Gauntlet y es elegido como parte del Infinity Watch por Adam Warlock con la misión de cuidar la Gema del Poder.

Tiempo después, esta primera versión de Drax moriría en Alaska luego de una lucha contra Paibok. Pero al morir, un nuevo Drax renacer del cadáver del original como si hubiera salido de un capullo. Este nuevo Drax se uniría al último miembro sobreviviente de los Nova Corps, Richard Rider, y lo entrenaría para enfrentar a Annihilus en el evento “Annihilation”. Sin embargo, su lucha contra Thanos, aún no ha terminado y eventualmente logra encontrar al titán y darle muerte dentro de la nave madre de la armada de Annihilus.

Es luego de estos eventos que Star-Lord lo recluta para ser parte de los nuevos Guardianes de la Galaxia.

Rocket Raccoon

El miembro más inusual de estos excéntricos superhéroes. Rocket fue creado por el escritor Bill Mantlo y el artista Keith Giffen en el año 1976. Este extraño mapache antropomórfico es un experto en el uso de armas y tácticas de combate. Su nombre proviene de la canción de los Beatles “Rocky Raccoon”.

Rocket es el “Guardian del Cuadrante Keystone”, un área del espacio alejada del resto del cosmos, y es el capitán de la nave “Rack ‘n’ Ruin” junto con su amigo Wal Rus, una morsa que habla. Ambos provienen de Halfworld, una colonia espacial para enfermos mentales donde los animales son manipulados genéticamente para crear seres humanoides que cuidan de los enfermos. Rocket era un oficial de la ley que protegía la colonia de cualquier amenaza.

Rocket fue invitado por su amigo Peter Quill a ser parte de la nueva generación de Guardianes de la Galaxia e incluso se convirtió en el líder del equipo cuando Star-Lord es enviado a la “Zona Negativa” en una batalla contra Ronan “El Acusador”. Desde ese momento en adelante, Rocket siempre ha sido un miembro constante de prácticamente toda alineación de los Guardianes.

Groot

Originalmente creado antes que cualquier otro de los héroes aquí listados en el año 1960. Groot nace de manos de las leyendas Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby para el cómic “Tales to Astonish #13″. Un ser extraterrestre similar a un árbol pero capaz de actuar y pensar por sí solo. La primera versión de Groot fue un invasor agresivo y temible de la especie “Flora Colossi” que buscaba capturar seres humanos para sus malvados experimentos.

Cuarenta y seis años después, en el 2006, el personaje sería reintroducido en el universo Marvel como un héroe en el ya mencionado evento “Annihilation”. Considerado el último miembro de los Flora Colossi, este nuevo Groot fue liberado de su encierro a manos de los Kree por el grupo de Star-Lord y Rocket, con quien creó un fuerte lazo de amistad gracias a que Rocket era uno de los pocos capaces de entender su idioma.

Aunque este nuevo Groot moriría en batalla contra el Phalanx, una pequeña rama sobrevivió y eventualmente crecería hasta ser un adulto que volvería a morir durante otra misión al inmolarse para destruir una base enemiga en un gran incendio. Rocket nuevamente salvó una parte de Groot y lo cultivó hasta su adultez, bajo el cuidado de Mantis quien fue la responsable indirecta de su segunda muerte. Este tercer (o cuarto si cuentas al original) Groot se une a la nueva generación de Guardianes de la Galaxia y considera a Star-Lord, Gamora, Drax y Rocket como sus grandes amigos.

¿Qué tan similares serán estos protagonistas a sus versiones de los cómics en su primer videojuego? No olvides que Marvel’s Guardians of the Galaxy llegará este 26 de octubre a Perú, en sus versiones físicas para PlayStation 4 y PlayStation 5, gracias a Solutions 2 Go.

Marvel’s Guardians of the Galaxy estará disponible en tiendas especializadas como Phantom y Lawgamers. También podrás encontrarlos en los puntos de venta retail como Ripley, Falabella y en supermercados como Metro, Wong, Plaza Vea y Tottus. Tanto en su plataforma virtual como en tienda física.