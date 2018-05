'Code Vein': Bandai Namco revela nuevas imágenes del título que presentará en el E3 2018

Uno de los títulos que Bandai Namco estará llevando al E3 de este año es sin lugar a dudas 'Code Vein ', una de las grandes propuestas de la compañía nipona para este año 2018.



Pero previo a este evento, a realizarse en la ciudad de Los Ángeles, la compañía japonesa ha revelado nuevas imágenes de esta entrega, que permiten apreciar a los nuevos aliados, villanos y locaciones.

Entre los aliados tenemos a ' Yakumo' y ' Emily Su' , con formas totalmente distintas para la lucha. Dentro de los villanos tenemos a ' Successor of the Claw' , quien lleva una máscara. Y como nueva locación o escenario fueron revelados ' City of Falling Flame', 'Thorns of Judgement' y ' Blazing Radical' .



'Code Vein' aún no cuenta con fecha de lanzamiento oficial, pero se espera que este dato sea revelado por Bandai Namco durante el E3 de este año.